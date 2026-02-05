Thành ủy TP HCM yêu cầu rà soát chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Thường trực Thành ủy TP HCM yêu cầu cơ quan chức năng rà soát thủ tục, thiết kế, tăng cường phối hợp và lắng nghe ý kiến chuyên gia trong quá trình chỉnh trang công trình công cộng.

Theo công văn của Văn phòng Thành ủy ngày 4/2, yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh TP HCM đang triển khai chủ trương cải tạo các khu đất trống thành công viên, vườn hoa tạm nhằm cải thiện cảnh quan, bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, dự kiến phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chủ trương này nhận được sự đồng tình của người dân và doanh nghiệp tài trợ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện một số hạng mục, trong đó có chỉnh trang khu vực trước chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận và giới chuyên môn.

Chợ Bến Thành dịp Tết, tháng 2/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ thực tế trên, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TP HCM chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ thủ tục pháp lý, phương án thiết kế, thi công; không để xảy ra tình trạng thiếu thống nhất giữa các đơn vị, kịp thời báo cáo và tham mưu phương án xử lý các vấn đề phát sinh.

Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra thực địa, trao đổi với các đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế phù hợp, đồng thời chủ động tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, nhà chuyên môn và người dân trong quá trình triển khai.

Hồ Con Rùa sau khi được chỉnh trang. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM đang cải tạo 9 khu đất công ở khu trung tâm thành công viên. Ngoài ra Khang Điền tài trợ chỉnh trang 7 khu vực, gồm quảng trường và chợ Bến Thành (di tích cấp thành phố), tòa nhà Hỏa Xa, Hồ Con Rùa và một số tuyến đường trung tâm. Các hạng mục dự kiến bàn giao trước ngày 10/2, song một số công trình đang nhận nhiều ý kiến khác nhau.

Cùng ngày, UBND TP HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở liên quan rà soát quy trình, thủ tục pháp lý tại các công trình chỉnh trang, tiếp nhận ý kiến chuyên gia và xử lý phản ánh của người dân.

Lê Tuyết