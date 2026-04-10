Thành ủy TP HCM phân công nhiệm vụ 6 Phó bí thư

6 Phó bí thư Thành ủy được giao các đầu việc cụ thể, từ dự án chậm tiến độ, đất đai đến giáo dục, nhà ở công nhân, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo kết luận ngày 10/4 của Văn phòng Thành ủy, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu thành phố nhanh chóng kiện toàn nhân sự, ổn định tổ chức, xử lý dứt điểm các tồn đọng, đồng thời triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó bí thư. Trong đó, Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong chủ trì tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Nghiên cứu phát triển thành phố; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và các nghị định liên quan.

Thường trực Thành ủy TP HCM gồm 7 thành viên. Đồ họa: Khánh Hoàng

Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tập trung chỉ đạo tiến độ khởi công các dự án trọng điểm dịp 30/4; đẩy nhanh dự án "Không gian Hồ Chí Minh" tại Bến Nhà Rồng, hoàn thành trước 2/9. Ông cũng được giao rà soát, phân công lại công việc các Phó chủ tịch UBND theo hướng chuyên sâu, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu chính sách miễn vé xe buýt, phí hạ tầng cảng biển và tháo gỡ vướng mắc đất đai.

Phó bí thư, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh theo dõi, giám sát xử lý các dự án chậm tiến độ, kéo dài, yêu cầu hoàn tất trong năm 2026; đồng thời giám sát đề án chỉnh trang đô thị, nhà ven kênh rạch giai đoạn 2025-2030.

Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc giám sát đầu tư trường lớp, bổ sung giáo viên, hướng tới mục tiêu không còn học ca 3 vào năm học 2027-2028. Ông cũng theo dõi chương trình nhà ở cho công nhân, chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động hợp tác liên tỉnh.

Phó bí thư Đặng Minh Thông được giao chỉ đạo tham mưu ban hành chỉ thị về quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công, bảo đảm rõ trách nhiệm và tiến độ.

Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết tiếp tục chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp báo chí thành phố; nghiên cứu thành lập hai đảng bộ trực thuộc Thành ủy (khối đại học và y tế); rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Thành ủy TP HCM là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ thành phố, định hướng chiến lược phát triển, ban hành chủ trương lớn và giám sát việc thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Thường trực Thành ủy hiện có 7 thành viên là Bí thư Trần Lưu Quang và 6 Phó bí thư, độ tuổi từ 48 đến 59, có trình độ đa ngành.

Sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM có diện tích hơn 6.700 km2, khoảng 14 triệu dân, thuộc nhóm 20 siêu đô thị lớn trên thế giới, đóng góp khoảng 1/4 GDP, 1/3 ngân sách và 1/5 kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Quy mô GRDP đã vượt 100 tỷ USD.

Nhiệm kỳ này, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, đây vừa là áp lực, vừa là động lực để đầu tàu kinh tế cả nước bứt phá.

Lê Tuyết