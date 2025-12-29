Thành tỷ phú nhờ thịt bò khô

Vì thịt khô mua ngoài hàng quá đắt đỏ, Jack Link (79 tuổi) tự làm theo công thức gia truyền và trở thành tỷ phú khi sản phẩm bán chạy.

Năm 1985, doanh nghiệp đóng gói thịt của gia đình Jack Link tại bang Wisconsin (Mỹ) phá sản. Một lần, ông đưa các con trai đi săn và dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi để mua vài gói thịt khô. Khi thanh toán, Link cảm thấy sốc. "Tôi đã nói: Trời, sao đắt thế này", Link (79 tuổi) cho biết trên Forbes.

Link nhận ra ông hoàn toàn có thể tự làm những sản phẩm này, thậm chí còn sẵn lò nướng trong nhà máy đã đóng cửa. "Chúng tôi cho một ít thịt khô vào lò, và thành phẩm ngon tuyệt. Mọi chuyện bắt đầu từ đó", Link nhớ lại.

Dựa trên công thức từ những năm 1880 của người cụ là dân nhập cư Đức, thịt khô của Link nhanh chóng hút khách. Ngày nay, Jack Link’s là thương hiệu thịt khô bán chạy nhất Mỹ với doanh thu hàng năm ước tính 2 tỷ USD, chiếm 34% thị phần đồ ăn vặt từ thịt. Link cũng thành tỷ phú với tài sản 4 tỷ USD, theo Forbes.

"Thịt khô đã cứu tôi," Link nói. Ông hiện vẫn sống trong chính ngôi nhà cũ ở Wisconsin.

Jack Link (trái) và con trai Troy Link. Ảnh: Forbes

Hiện nay, các sản phẩm thanh thịt bò sấy và thịt khô của Jack Link’s được bán tại hơn 200.000 cửa hàng, có mặt ở hầu hết hãng bán lẻ lớn tại Mỹ và 55 quốc gia toàn cầu. Doanh nghiệp này sản xuất hơn 800 triệu gói sản phẩm mỗi năm.

Thập kỷ qua, thị trường đồ ăn vặt từ thịt trên toàn cầu tăng trưởng mạnh, thu hút lượng vốn đầu tư lớn từ các quỹ. Thị trường này cũng ghi nhận các thương vụ mua lại trị giá hàng trăm triệu USD. Jack Link’s vẫn đang trụ vững trước các đối thủ, trong khi một số thương hiệu khác đã sụp đổ.

Trong suốt quá trình này, con trai út của Jack là Troy (53 tuổi) đảm nhiệm vai trò định hướng cho doanh nghiệp. Troy được bổ nhiệm làm CEO năm 2013, khi cha ông chuyển sang vai trò Chủ tịch. Troy Link cho biết cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng họ vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Jack Link’s là doanh nghiệp 100% do gia đình sở hữu, và họ cho biết họ gần như không quan tâm đến việc bán công ty. Và nếu có bị thâu tóm, mức giá sẽ không hề rẻ. Forbes ước tính doanh nghiệp này trị giá khoảng 4 tỷ USD. Biên lợi nhuận gộp của hãng là trên 30%, một phần nhờ lãi biên cao tại các cửa hàng tiện lợi và quầy báo sân bay. "Chúng tôi sẽ nói không với con đường quá dễ dàng. Điều đó cho phép chúng tôi giữ được các ưu tiên và tập trung vào dài hạn", Troy nói.

Sản phẩm bò khô đóng túi zip của Jack Link's. Ảnh: Jack Link's

Jack Link’s đang đối mặt với nhiều thách thức, từ giá thịt tăng cao đến các startup tăng trưởng chóng mặt. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục phát triển, dù quy mô đã ở mức rất lớn. "Chính sự bền bỉ và kiên trì làm nên thành công", Jack nói.

Khi gia đình Link chuyển từ đóng gói sang sản xuất thịt khô, Troy đã làm việc tại lò mổ của gia đình ở Minong, Wisconsin được vài năm. Ban đầu, ông làm ở khu giết mổ, sau đó chuyển sang dây chuyền lọc thịt. "Điều tôi học được là bạn phải liên tục tái tạo chính mình", ông nói.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Wisconsin - Stout, Troy quay lại công ty năm 1993. Công ty khi ấy có lãi và đang tăng trưởng. Jack Link’s được ưa chuộng ở khu vực Trung Tây, đặc biệt tại các trạm xăng, nhưng chưa vươn ra toàn quốc.

Bước ngoặt đưa thương hiệu này phổ biến toàn nước Mỹ là vào đầu những năm 1990, khi họ quảng cáo thanh thịt bò sấy ăn kèm phô mai dạng thanh. Việc này khiến số đơn đặt hàng của Jack Link’s bùng nổ.

Sau thành công đó, thị trấn Minong nhanh chóng xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp khác của gia đình Link, như đại lý xe hơi, đại lý thuyền, cửa hàng nội thất và siêu thị. Một số đã đóng cửa vài năm trước. Gia đình này cũng sở hữu nhiều đất trang trại và đất nông nghiệp trong khu vực. Jack vẫn duy trì đàn gia súc hàng năm.

Trong khi người cha điều hành doanh nghiệp, Troy tập trung bán hàng, quảng cáo và mua nguyên liệu. Ông nhanh chóng tạo dấu ấn khi nhận ra Jack Link’s nên bán thịt bò khô đóng túi. "Khi đó, điều này thực sự chưa phổ biến. Không ai nghĩ một món hàng 5 USD có thể bán được", ông nhớ lại.

Khi nghe Troy trình bày ý tưởng, Jack cho rằng doanh nghiệp không đủ vốn để triển khai. Nhưng Troy đã vạch ra kế hoạch để giữ chi phí ở mức thấp. Cuối cùng, ông thuyết phục được cha tung ra 4 hương vị với 3 kích cỡ khác nhau. Năm 1997, Jack Link’s trở thành doanh nghiệp đầu tiên bán thịt khô trong túi có khóa zip. Doanh số tăng vọt ngay khi hai chuỗi siêu thị lớn là Walmart và Target đưa sản phẩm Jack Link’s lên kệ.

Lợi nhuận cũng được cải thiện nhờ sản phẩm này. Công ty mở rộng mạng lưới phân phối sang Costco và Bass Pro Shops, tiến xa khỏi khu vực Trung Tây. Ngày nay, thịt khô đóng túi chiếm hơn 50% tổng doanh thu cho Jack Link’s.

Khi Troy tiếp quản vai trò CEO năm 2013, doanh nghiệp vừa vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD mỗi năm. Thời điểm này cũng là giai đoạn lĩnh vực đồ ăn vặt từ thịt biến động mạnh, với hàng loạt thương vụ thâu tóm của các hãng nổi tiếng như Hershey’s và General Mills. Làn sóng quan tâm từ các quỹ đầu tư tư nhân và vốn mạo hiểm nhanh chóng lan rộng.

"Chúng tôi có nhiều đối thủ hơn và họ cũng mạnh hơn bao giờ hết", Troy nói. Để duy trì cạnh tranh trước các thương hiệu được hậu thuẫn bởi công ty niêm yết hoặc nguồn vốn tư nhân dồi dào, Troy mua lại mảng đồ ăn vặt từ thịt của Unilever và đưa Jack Link’s vào thị trường châu Âu.

Troy cho biết ông cũng muốn mua lại một vài thương hiệu đối thủ, nhưng "liên tục bị các quỹ đầu tư tư nhân trả giá cao hơn". Ông cho rằng đồ ăn vặt từ thịt vẫn đang tăng trưởng. Trong 5 năm tới, giới chuyên gia dự báo ngành này tăng 11% mỗi năm.

Jack Link’s muốn thu hút thêm khách hàng trẻ. Họ đã hợp tác sản xuất với YouTuber có lượng người xem lớn nhất thế giới - cũng là khách hàng thường xuyên của Jack Link’s - Jimmy Donaldson (MrBeast). Đến nay, 57% khách hàng mua sản phẩm này chưa từng mua bất kỳ mặt hàng nào của Jack Link’s trước đó. Hãng còn tài trợ cho các giải thể thao để tăng hiện diện.

Trong tương lai, Troy cho biết Jack Link’s vẫn thuộc sở hữu gia đình. Vợ ông - Lorissa hiện điều hành thương hiệu đồ ăn vặt từ thịt không chứa chất gây dị ứng mang tên Lorissa’s Kitchen. Các con của Troy có thể sẽ làm việc tại công ty trong tương lai.

Còn với Jack Link, khi được hỏi ông mong muốn doanh nghiệp sẽ ra sao sau một hoặc hai thế hệ tới, ông nói: "Công ty mở rộng được quy mô thì sẽ tốt hơn".

Hà Thu (theo Forbes)