Thành trì chiến lược của Ukraine tại Donetsk 'cận kề thảm họa'

Giới chuyên gia Ukraine thừa nhận tình hình Pokrovsk ngày càng xấu đi, có nguy cơ "không thể cứu vãn" nếu Kiev không hành động quyết liệt hơn.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 30/10 cảnh báo Nga có thể cắt đứt tuyến hậu cần nối thành trì Pokrovsk với thành phố Mirnograd lân cận bằng cách điều bộ binh phục kích và dùng thiết bị bay không người lái (drone) tấn công đoàn xe của đối phương.

Theo DeepState, quân đội Nga đang triển khai các tổ xung kích xâm nhập vào Pokrovsk và một ngôi làng gần đó. Lực lượng Nga tận dụng thời tiết xấu, vốn khiến drone trinh sát của Ukraine khó hoạt động, cùng những lỗ hổng trong phòng tuyến đối phương.

'Pokrovsk cận kề thảm họa, nguy cơ không thể cứu vãn' Cờ Nga cắm tại cửa ngõ thành trì Pokrovsk, tỉnh Donetsk, ngày 29/10. Video: TSN Ukraine

"Diễn biến ở Pokrovsk đang cận kề thảm họa và liên tục xấu đi, gây ra nguy cơ không thể cứu vãn tình hình. Quân đội Ukraine cần triển khai lực lượng cấp lữ đoàn để tăng viện, thay vì điều động các đơn vị nhỏ, để ngăn Nga tiếp tục tiến vào nội thành", nhóm phân tích cho hay.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một số chuyên gia quân sự Ukraine nói rằng lực lượng phòng thủ Pokrovsk đang phải chật vật kháng cự trước những đợt tiến công ngày càng mạnh mẽ.

Yulia Kyrienko, phóng viên thuộc hãng thông tấn TSN của Ukraine, cho biết một số ngôi làng ở vùng ngoại ô sát Pokrovsk, nơi binh sĩ thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không Độc lập số 25 trấn giữ suốt hơn một năm qua, đã bị phong tỏa.

"Quân đội Nga đang tiến vào khu dân cư Grishino, nằm ở phía bắc Pokrovsk, đồng thời chặn đường tới Pavlograd và cắm quốc kỳ ở vị trí cửa ngõ này. Binh sĩ Ukraine sau đó dùng drone phá hủy lá cờ, nhưng bộ binh Nga vẫn hiện diện tại khu vực", Kyrienko cho biết.

Các quân nhân Nga đã hiện diện đông đảo dọc theo tuyến đường sắt đi qua Pokrovsk, đào hào, cài mìn và củng cố vị trí phòng thủ, đồng thời tìm cách cắt đôi thành phố. "Đối phương tiến qua vị trí mà Lữ đoàn Cơ giới số 32 trấn giữ. Có lẽ các chỉ huy lữ đoàn không thông báo thông tin thực địa cho đơn vị bạn, đã quá muộn để ngăn đối phương tràn vào khu vực", Kyrienko nói thêm.

Cục diện chiến sự tại mặt trận Pokrovsk, tỉnh Donetsk ngày 29/10. Đồ họa: DeepState

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Xung kích đường không Ukraine nhận định Nga đang triển khai khoảng 11.000 quân để bao vây Pokrovsk. Một số tổ xung kích Nga đang chiến đấu trong nội thành, đồng thời tìm cách tiến xa hơn theo hướng bắc và tây bắc.

Trong bài phát biểu ngày 29/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Pokrovsk hiện là khu vực khó khăn nhất trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km. "Đây là mặt trận có nhiều trận giao tranh nhất, nơi Nga tập trung lực lượng đông đảo nhất", ông nói.

Ông Zelensky trước đó cho biết khoảng 200 binh sĩ Nga đã xâm nhập Pokrovsk. Lãnh đạo Ukraine cho rằng kiểm soát thành trì này là "điều rất quan trọng để Nga chứng minh họ đang nắm ưu thế trên chiến trường".

Tại cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/10, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov nói rằng khoảng 5.500 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở Pokrovsk và khu dân cư Dimitrov gần đó.

Denys, binh sĩ Ukraine đang tham chiến tại Pokrovsk, xác nhận tình hình rất khó khăn vì quân đội Nga đã xâm nhập vào nhiều khu vực ở nội thành. "Nga đang tăng hiện diện, điều lực lượng ngày một đông tới đây và cố gắng bao vây Pokrovsk. Khi tiếp cận vị trí của chúng tôi, họ sẽ nổ súng", Denys cho biết.

Pasi Paroinen, chuyên gia thuộc hãng tư vấn Black Bird có trụ sở tại Phần Lan, cho biết lực lượng Nga tại Pokrovsk đã đông đến mức các đơn vị Ukraine không thể đẩy lùi. Thời tiết xấu đôi khi cũng giúp tăng thiết giáp Nga tiếp cận Pokrovsk mà không bị phát hiện.

Các binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk tiết lộ họ phải đối mặt tình trạng thiếu hụt quân số, trong khi những đợt tập kích bằng drone và bom lượn cũng cắt đứt tuyến hậu cần. Tình trạng này từng xảy ra ở nhiều thành trì chiến lược mà Ukraine phải từ bỏ, trong đó có Avdeevka.

Một khu vực tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk ngày 7/10. Ảnh: War Zone

Nga đang điều các tổ bộ binh xung kích, đôi khi chỉ có hai người, để thâm nhập qua những lỗ hổng trên phòng tuyến Ukraine và chiếm nhiều địa điểm trong thành phố. Sau một thời gian, họ sẽ tập trung đủ quân trong thành phố để mở đợt tiến công lớn hơn.

"Những nhóm nhỏ này như các cây kim, một mũi đâm không đau lắm, nhưng sẽ gây tổn thương đáng kể với số lượng lớn. Họ không ngừng quấy rối tuyến hậu cần, phục kích binh sĩ Ukraine", Bohdan Yanush, phó chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Xung kích Đường không số 79 Ukraine, cho biết.

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được thành phố, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Trong vòng hai tháng qua, quân đội Nga đã tạo gọng kìm lớn nhằm vây chặt Pokrovsk và Mirnograd, do hai thành phố có liên kết chặt chẽ về mặt hậu cần. Giới chuyên gia và truyền thông Ukraine cảnh báo rằng phòng tuyến tại một trong hai thành phố sụp đổ sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, khiến đô thị còn lại bị bao vây hoàn toàn và thất thủ nhanh chóng.

"Chúng tôi gần như không thể luân chuyển lực lượng và thu hồi thi thể quân nhân. Mọi người đang nỗ lực hết sức, song nguy cơ bị bao vây đang ngày càng cận kề", một sĩ quan tại Mirnograd cho hay.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)