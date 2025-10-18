Thanh tra tiệm vàng tại TP HCM và Đồng Nai

Ngân hàng Nhà Nước Khu vực 2 yêu cầu thanh tra các tiệm vàng, nhất là tại khu vực sôi động, có dấu hiệu bất thường về giao dịch, hóa đơn.

Ngày 17/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai) gửi văn bản đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với ngân hàng tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, đảm bảo thị trường ổn định, minh bạch và tuân thủ quy định.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị Thanh tra tỉnh, thành phố, Sở Công Thương, Công an, Cục Thuế và Sở Khoa học - Công nghệ của TP HCM và Đồng Nai phối hợp kiểm tra các tiệm vàng, cơ sở mua bán vàng miếng và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, nhất là tại những khu vực kinh doanh sôi động hoặc có dấu hiệu bất thường về giao dịch, hóa đơn, chứng từ.

Các cơ quan chức năng được đề nghị tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giám sát việc tuân thủ quy định về niêm yết giá, nguồn gốc vàng và hoạt động mua bán ngoại tệ, nhằm phòng ngừa hành vi đầu cơ, thao túng thị trường hoặc lợi dụng chênh lệch giá để trục lợi.

Người dân giao dịch tại tiệm vàng. Ảnh: Giang Huy

Từ cuối tháng 8/2025 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC trong nước liên tục tăng mạnh, thị trường liên tục thiết lập các mức kỷ lục mới. Người dân liên tục xếp hàng dài trước các thương hiệu lớn, để lùng mua được vài phân hoặc một chỉ vàng trong bối cảnh nguồn cung nhỏ giọt.

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực, giá vàng trong nước tăng cao liên tục xuất phát từ diễn biến thế giới, ảnh hưởng bởi diễn biến kinh tế toàn cầu và các yếu tố như chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ và sự suy yếu của đồng USD.

Đồng thời, nhà quản lý cũng nhìn nhận, tâm lý kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế đã khiến người dân đổ xô vào mua vàng. Đồng thời, theo cơ quan này, không loại trừ một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường.

Quỳnh Trang