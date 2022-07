Thanh toán trước 280 triệu đồng sở hữu căn hộ C-River View

Khách hàng thanh toán 20% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà cùng nhiều ưu đãi cho vay và chiết khấu trong giai đoạn này.

Dự án C-River View đã được Sở Xây dựng Bình Dương công nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh Cen Sài Gòn cho biết, khách hàng mua căn hộ C-River View sẽ nhận được nhiều ưu đãi và bốc thăm may mắn với các giải thưởng hấp dẫn tại sự kiện ra mắt dự án vào ngày 10/7 tới đây tại Bình Dương.

Theo đó, khách hàng thanh toán từ 280 triệu đồng (tương đương 20% giá trị căn hộ) đến khi nhận nhà tại C-River View. Chủ đầu tư C-Holdings cũng tung ra nhiều ưu đãi trong giai đoạn này như hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% và ân hạn gốc đến 24 tháng, chiết khấu đến 10,5%...

Khuôn viên nội khu xanh mát của dự án C-River View. Ảnh: C-Holdings

Tọa lạc tại TP Thủ Dầu Một, C-River View sở hữu vị trí đắc địa khi nằm cách sông Sài Gòn khoảng 800m. Dự án nằm trong khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính - giáo dục - y tế, trung tâm thương mại... thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia nước ngoài và lực lượng lao động trẻ.

Ngoài ra, dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng mang đến không gian nghỉ dưỡng riêng tư như hồ bơi vô cực hướng sông Sài Gòn, khu vui chơi trẻ em, gym, yoga, vườn BBQ, khuôn viên xanh thư giãn... Hệ thống an ninh khép kín 24/7 được bố trí đảm bảo an toàn cho cư dân. Đặc biệt, C-River View có ba nhà trẻ trong nội khu giúp phụ huynh có thể thuận tiện đưa đón con mỗi ngày và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Thiết kế căn hộ C-River View. Ảnh: C-Holdings

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, C-River View có nhiều loại căn hộ từ một cộng một, hai, ba phòng ngủ, garden house đến penthouse. Mỗi căn hộ được phân chia không gian chức năng hợp lý với cách phối màu tinh tế mang đến sự thoải mái và tiện nghi cho chủ nhân.

Ngọc Diễm