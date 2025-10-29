Thanh toán qua điện thoại di động tăng 25% mỗi năm

Giá trị giao dịch qua điện thoại di động và ví điện tử tại Việt Nam tăng bình quân trên 25% mỗi năm, theo Ngân hàng Nhà nước.

Thông tin được ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nêu tại hội thảo "Thúc đẩy công nghệ số - Mở rộng tiếp cận tài chính" do IFC thuộc World Bank Group tổ chức sáng 29/10.

Theo ông Hà, thời gian qua, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt và vượt mục tiêu đề ra, với giá trị giao dịch qua điện thoại di động và ví điện tử tăng bình quân trên 25% mỗi năm.

Ông Chu Khánh Lân, Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính thuộc Ngân hàng Nhà nước - cho biết thêm tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt chung đạt bình quân hàng năm là 62%.

Người tiêu dùng thanh toán bằng phương thức quét QR. Ảnh: Payoo

Thanh toán không tiền mặt phát triển mạnh nhờ tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng tăng, hạ tầng công nghệ phát triển và dễ tiếp cận, hiều giải pháp thanh toán thuận tiện được cập nhật, theo các chuyên gia.

Theo Báo cáo Global Findex 2025 của World Bank Group, hơn 70% người trưởng thành Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản tài chính và 62% trong số đó sử dụng các dịch vụ thanh toán số, nhờ tỷ lệ phủ sóng Internet đạt 80% dân số.

Ngân hàng Nhà nước cho hay tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 86,97%, so với mức 68,44% năm 2020. Hệ sinh thái công nghệ tài chính (Fintech) có hơn 150 doanh nghiệp hoạt động các lĩnh vực thanh toán, cho vay ngang hàng, quản lý tài sản và dữ liệu tài chính.

"Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh và chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trong toàn hệ thống ngân hàng", ông Hà nhận định.

Phó thống đốc cho biết trong Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia giai đoạn II (2026–2030), Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung phát triển hạ tầng tài chính và dữ liệu số quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data); tăng giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

Khuyến nghị cách ứng dụng công nghệ mới vào phát triển tài chính số an toàn và hiệu quả hơn, bà Maha El Dimachki, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Singapore, lưu ý nhà quản lý cần đảm bảo an ninh mạng, chống rửa tiền và khả năng vận hành liên tục.

Đồng thời, với các công nghệ mới, cần các quy định sử dụng cụ thể, có trách nhiệm. Ví dụ, do phụ thuộc ngày càng tăng vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây bên thứ ba, quy định cần tập trung vào quản lý rủi ro của các mối quan hệ này.

Bà Elvira Morella, Bộ phận Tư vấn Quốc gia - Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của IFC, lưu ý việc sử dụng các mô hình AI hiệu năng cao cần hiểu biết sâu sắc về thuật toán vận hành, tránh thiên kiến và giám sát cách AI hoạt động.

Ông Chu Khánh Lân cho biết Việt Nam đang tiến hành đồng thời mục tiêu vừa đảm bảo sự phát triển của hệ thống tài chính toàn diện, vừa đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và sử dụng dữ liệu. Theo đó, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Ngân hàng Nhà nước cũng đang dự thảo sửa đổi thông tư về an toàn và bảo mật các giao dịch trực tuyến trong ngành ngân hàng.

Viễn Thông