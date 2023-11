Thanh toán không tiền mặt được lòng dân công sở

Không chỉ nhanh chóng và tiện lợi, thanh toán không tiền mặt còn giúp người dùng tránh trường hợp quên ví, nhầm lẫn tiền, tiêu không kiểm soát...

Làm hành chính tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP HCM, cũng như nhiều bạn trẻ khác, Thu Hà thường chọn mua sắm để săn deal giảm giá. Mùa mua sắm cuối năm nhiều mặt hàng giảm sâu tới 50-60%, cô vội chốt ngay các món đồ trang trí để kịp tân trang nhà đón năm mới. Cô thường chọn thanh toán online để tránh mất thời gian khi phải tìm tiền lẻ trả cho shipper.

"Tôi ưu tiên sử dụng hình thức thanh toán không tiền mặt bởi giao dịch an toàn, nhanh chóng. Ngoài ra, cách này cũng giúp tôi kiểm soát được dòng tiền chi tiêu hàng ngày. Hơn nữa khi sử dụng các app/ ví điện tử thanh toán online tôi còn nhận được các mã ưu đãi", Thu Hà chia sẻ.

Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Củ Chi, TP HCM đang quét mã QR thanh toán. Ảnh: BEST Express

Dương Lưu, một nhân sự ngành Digital Marketing cũng tích cực hưởng ứng hình thức thanh toán số mỗi khi nhận đơn hàng từ BEST Express. Nhận bưu kiện từ shipper, anh chỉ cần thực hiện thao tác ba với bước đơn giản: mở ứng dụng ngân hàng, quét mã QR và xác nhận thanh toán.

"Không cần chuẩn bị sẵn tiền lẻ, kiểm đếm hay tiếp xúc gần, việc thanh toán đơn hàng được tối giản đi nhiều", anh nói.

Dương Lưu quét mã thanh toán đơn hàng BEST Express tại quận 7, TP HCM. Ảnh: BEST Express

Dương Lưu rút kinh nghiệm sau nhiều gặp trường hợp shipper không đủ tiền lẻ trả lại, phải đi đổi, mất thời gian, thậm chí, có lần anh còn đưa thừa tiền mà không biết. Trong khi việc thanh toán bằng mã QR tiện hơn nhờ thông tin thanh toán hiển thị đầy đủ, hệ thống trừ đúng số tiền cần trả, tránh sai sót nhầm lẫn. Ngoài ra, ưu điểm của hình thức này là anh có thể kiểm soát chi tiêu hàng tháng qua lịch sử giao dịch, từ đó, kịp thời điều chỉnh các hạng mục khi cần.

Là đối tác chuyển phát nhanh của các sàn thương mại điện tử và hàng chục nghìn shop online trên cả nước, mỗi tháng BEST Express xử lý hàng triệu đơn hàng mua sắm trực tuyến. Đơn vị cho biết, hơn 70% lượng đơn được khách hàng lựa chọn phương thức mua hàng COD. Do đó, để đảm bảo an toàn cho việc thu hộ COD cho shop, BEST Express tích cực triển khai các hình thức thanh toán không tiền mặt.

Theo đó, mỗi đơn hàng COD (đơn thu hộ) sẽ được tạo một mã QR riêng, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng giao hàng của shipper. Người nhận sau khi quét mã sẽ nhận đầy đủ thông tin, chỉ cần kiểm tra và xác nhận lại thanh toán. Khoản COD thu được sẽ chuyển trực tiếp về hệ thống tài chính của BEST Express. Toàn bộ quá trình được ghi nhận tự động, cập nhật theo thời gian thực, đối soát và kiểm soát dữ liệu chính xác, góp phần giảm rủi ro thất thoát tiền mặt.

Thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến. Ảnh: BEST Express

Suốt 5 tháng qua, đơn vị tích cực hợp tác với các đối tác như VN-PAY, Techcombank nhằm đẩy mạnh hoạt động thanh toán không tiền mặt trên toàn hệ thống. Qua đó, đơn vị mong muốn mang đến cho khách hàng các hình thức thanh toán đa dạng, linh hoạt hơn, từ đó, mở rộng kết nối, gia tăng tính an toàn và gia tăng tiện ích hơn nữa.

Tuệ Anh