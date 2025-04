Thanh toán 50% nhận bàn giao biệt thự biển Phú Quốc

Kiên GiangKhách hàng thanh toán trước 50% giá trị biệt thự, trong 6 tháng sẽ nhận bàn giao biệt thự biển The Residence Phu Quoc đầy đủ nội thất, đang vận hành.

The Residence Phu Quoc là dự án bất động sản nghỉ dưỡng được Hạ tầng Đô thị Corporation khai thác vận hành từ năm 2023. Dự án hiện công bố bộ sưu tập 13 căn biệt thự cuối cùng với chính sách bán hàng giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn nhà thứ hai - biệt thự biển tại Bãi Trường, Phú Quốc.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 50% giá trị biệt thự, trong vòng 6 tháng đã có thể nhận bàn giao biệt thự đầy đủ nội thất. Tiến độ thanh toán còn lại kéo dài đến 48 tháng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tối ưu dòng tiền và chủ động về tài chính.

Các căn biệt thự The Residence Phu Quoc được bàn giao đầy đủ nội thất, sẵn sàng vận hành và lưu trú. Ảnh: Hạ tầng Đô thị Corporation

Bên cạnh đó, các khách hàng thanh toán sớm còn nhận ưu đãi chiết khấu lên đến 12% giá trị biệt thự. Các căn biệt thự bàn giao lại chủ đầu tư vận hành còn được nhận trước thu nhập cho thuê lên đến một tỷ đồng (trừ trực tiếp vào giá) cùng nhiều ưu đãi khác như quà tặng voucher, đêm nghỉ trong hệ sinh thái chủ đầu tư,...

Chủ đầu tư cho biết, hiện, 100% biệt thự The Residence Phu Quoc đã xây dựng hoàn thiện, trong đó 40% đang được vận hành khai thác cho thuê. Dự án cũng là một trong số ít resort tại Bãi Trường sở hữu công suất phòng trung bình trên 80%.

Đoàn du khách nhí tới trung tâm thương mại TR Mall thuộc The Residence Phú Quốc. Ảnh: Hạ tầng Đô thị Corporation

The Residence Phu Quoc cũng sở hữu trung tâm thương mại TR Mall với hệ sinh thái đa dạng như: rạp chiếu phim thương mại Beta Cinemas, siêu thị - TR Mart, Sspa, nhà hàng, cafe... Các tiện ích, dịch vụ hướng đến phục vụ nhu cầu trải nghiệm cuộc sống chất lượng cao bên cạnh các giá trị nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, dự án còn có pháp lý minh bạch. Các biệt thự đã có sổ và hoàn công từng căn đảm bảo quyền sở hữu rõ ràng cho nhà đầu tư. Đây cũng là yếu tố giúp cho chủ sở hữu có thể linh hoạt khai thác đa dạng mục đích sử dụng, từ nghỉ dưỡng, lưu trú đến vận hành kinh doanh.

Các căn biệt thự The Residence Phu Quoc sở hữu bể bơi riêng mang đến không gian nghỉ dưỡng thư thái cho chủ sở hữu. Ảnh: Hạ tầng Đô thị Corporation

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm Bãi Trường, The Residence Phu Quoc không chỉ mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là second home giữa thiên nhiên. Phú Quốc được ưu ái bởi thiên nhiên với hơn 36.000 ha rừng nguyên sinh và 150 km đường bờ biển nguyên sơ. The Residence Phu Quoc khéo léo kết nối các giá trị thiên nhiên này cùng hệ tiện ích nội khu hiện đại, đồng thời tận dụng lợi thế liên kết vùng để tạo nên không gian sống tiện nghi, hiện đại. Với The Residence Phu Quoc, chủ nhân có thể tận hưởng giây phút thư giãn miền nhiệt đới cùng giá trị đầu tư lâu dài.

Song Anh