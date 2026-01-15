Thành Tiến giới thiệu giải pháp cửa chống cháy cho công trình

Doanh nghiệp phát triển hơn 10 dòng cửa chống cháy, đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định, thẩm mỹ và vận hành ổn định cho đa dạng công trình.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Tiến cho biết cửa chống cháy là hạng mục then chốt, không chỉ đạt chuẩn chất lượng kiểm định mà cần đảm bảo thẩm mỹ và vận hành ổn định, trở thành lá chắn an toàn cho mọi công trình.

Do đó, ứng dụng đồng bộ các vật liệu chống cháy đạt chuẩn, doanh nghiệp phát triển thành công hơn 10 dòng cửa chống cháy chủ lực từ cửa thép chống cháy, cửa kính, vách kính, cửa inox, cửa chì, cửa thép vân gỗ; đến màn cuốn, cửa cuốn chống cháy. Nổi bật là sản phẩm màn cuốn và cửa cuốn chống cháy được tích hợp hệ thống liên động phòng cháy chữa cháy, tự động hạ xuống khi có tín hiệu báo cháy.

Cửa chống cháy Thành Tiến tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild diễn ra vào tháng 6/2025, tại TP HCM. Ảnh: Thành Tiến

Sản phẩm cửa Thành Tiến được thiết kế linh hoạt về kích thước, tối ưu độ kín khít, độ bền lên tới 20 năm, giúp tăng hiệu quả khai thác cho chủ đầu tư. Mỗi sản phẩm được sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9383:2012, đa dạng mức độ chịu lửa từ EI30 đến EI90, đảm bảo khả năng ngăn cháy theo yêu cầu từng công trình.

"Thành Tiến xây dựng hệ giải pháp cửa chống cháy toàn diện, đồng bộ về tiêu chuẩn và chất lượng, đáp ứng yêu cầu an toàn của mọi công trình. Nhiều chủ đầu tư tin chọn cửa chống cháy của chúng tôi bởi sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật, dễ dàng nghiệm thu kiểm định phòng cháy chữa cháy và tiết kiệm chi phí bảo trì", ông Nguyễn Tiến Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Tiến, chia sẻ.

Cửa thép chống cháy Thành Tiến được lắp đặt tại công trình. Ảnh: Thành Tiến

Ngoài duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực sản xuất và thi công cửa chống cháy, Thành Tiến còn triển khai gia công kim loại và thang máng cáp. Trong đó, thang máng cáp của doanh nghiệp được nhiều đơn vị lựa chọn nhờ vật liệu đa dạng, từ thép, sắt, inox, nhôm, tôn cùng mẫu mã phong phú, đa dạng độ dày, kích thước và khả năng chịu tải lớn. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD.

Song song, dịch vụ gia công kim loại của Thành Tiến được đầu tư theo chiều sâu với các danh mục: cắt laser, chấn gấp, đột dập... Sản phẩm đạt độ chính xác cao nhờ gia công trên dây chuyền 200 máy móc hiện đại gồm: máy đột Yawei, máy cắt laser công suất lớn, máy dập huỳnh Baixing 3000T, robot hàn tự động Step, máy phun bi, phun cát tự động...

Doanh nghiệp liên tục đầu tư máy móc hiện đại cho Nhà máy Thành Tiến tại Phú Thọ. Ảnh: Thành Tiến

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Tiến được thành lập vào tháng 9/2010, chuyên sản xuất và kinh doanh cửa chống cháy, thang máng cáp, gia công kim loại và thang máy. Trải qua gần 16 năm hoạt động, công ty không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Doanh nghiệp ghi dấu tại hàng chục nghìn công trình, từ nhà ở dân dụng, chung cư, ngân hàng, nhà máy đến bệnh viện, trường học và các tổ hợp quy mô lớn. Trong đó có các dự án trọng điểm như trụ sở cơ quan chức năng, nhà máy thủy điện, cảng hàng không quốc tế, mang đến những chuẩn mực an toàn phòng cháy chữa cháy bền vững.

Thành Tiến hiện sở hữu nhà máy với quy mô lên tới 45.000 m2 tại Hà Nội và Phú Thọ, 200 máy móc công nghệ cao cùng đội ngũ 500 nhân sự giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, hai văn phòng giao dịch tại Hà Nội và TP HCM giúp công ty mở rộng hệ sinh thái đối tác và nâng tầm năng lực cung ứng trên phạm vi toàn quốc.

Hải My