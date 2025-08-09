Thành tích IBDP nổi bật giúp học sinh ISHCMC vào đại học toàn cầu

Trường Quốc tế TP HCM (ISHCMC) ghi nhận 98% học sinh đủ điều kiện nhận bằng Tú tài Quốc tế (IB) và điểm trung bình đạt 34 trong niên khóa 2025.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 30,5. ISHCMC có 109 học sinh tham dự kỳ thi IB trong năm nay. Trong đó, gần một nửa (44%) đạt từ 35 điểm trở lên và 83% đạt trên 30 điểm. 6 học sinh đạt 40 điểm trở lên - mốc được xem là rất cao trong hệ thống IB. Thành tích này phần nào phản ánh hiệu quả của chương trình giảng dạy và sự đồng hành sát sao từ đội ngũ giáo viên, đồng thời, cho thấy nỗ lực của học sinh trong hành trình học tập cá nhân hóa.

Học sinh ISHCMC tốt nghiệp niên khóa 2025. Ảnh: ISHCMC

Ngoài kết quả học thuật, 53% học sinh tốt nghiệp năm nay nhận được Bằng Song ngữ IB, cao hơn mức trung bình toàn cầu 23%. Đây là minh chứng cho môi trường học tập đa văn hóa, đa ngôn ngữ tại ISHCMC, giúp học sinh phát triển khả năng thích nghi và tư duy toàn cầu.

"Những kết quả này không đơn thuần là những con số", thầy Marco Longmore - Tổng hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. "Những kết quả tích cực này là dấu ấn trưởng thành của sự quyết tâm và sáng tạo. Học sinh của chúng tôi đang phát triển sự tò mò và khả năng thích nghi linh hoạt, hành trang vững chắc cho các em trên mọi hành trình tương lai".

Nhiều học sinh tốt nghiệp năm nay đã bắt đầu hành trình học tập tại ISHCMC từ bậc Mầm non và tiếp tục qua các cấp Tiểu học (PYP), Trung học cơ sở (MYP), đến Tú tài Quốc tế (IBDP). Lộ trình liền mạch này tạo điều kiện để các em phát triển tư duy phản biện, sự tự tin và lòng trắc ẩn.

ISHCMC xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa. Ảnh: ISHCMC

Học sinh ISHCMC còn tham gia nhiều hoạt động phát triển cá nhân. Các dự án CAS (Sáng tạo, Hoạt động, Dịch vụ) và bài luận TOK (Lý thuyết Kiến thức) là một phần trong chương trình IB, khuyến khích học sinh mở rộng góc nhìn, đề xuất giải pháp và đóng góp cho cộng đồng. Một số dự án CAS có tác động xã hội rõ nét tại TP HCM và khu vực lân cận, từ nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần, bảo vệ môi trường đến hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Bên cạnh đó, giáo viên và điều phối viên IB đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn học sinh phát triển toàn diện. Trường xây dựng môi trường học tập nơi tư duy phản biện và tinh thần khám phá được khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh theo đuổi đam mê và hiện thực hóa mục tiêu cá nhân.

Học sinh ISHCMC học tập trong không gian hiện đại. Ảnh: ISHCMC

Năm nay, học sinh ISHCMC nhận được hơn 56 triệu USD học bổng và hỗ trợ tài chính từ các trường đại học danh tiếng toàn cầu như Đại học California, Đại học Imperial College London, Đại học Toronto và Đại học Quốc gia Seoul. Các em dự kiến sẽ theo học tại Mỹ, Anh, Canada, Australia và Hàn Quốc.

Đại diện trường chia sẻ thêm, ISHCMC sẽ tiếp tục nâng cao các sáng kiến về phúc lợi học sinh, đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại và mở rộng hợp tác với các tổ chức toàn cầu. Mục tiêu là giúp mỗi các em sẵn sàng trước những thay đổi của thế giới và trở thành công dân toàn cầu với tư duy linh hoạt, tinh thần trách nhiệm và khả năng kiến tạo tương lai.

ISHCMC hiện là một trong những trường quốc tế đầu tiên tại TP HCM giảng dạy đầy đủ ba cấp học của chương trình IB, được công nhận bởi Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO). Trường hướng đến phát triển một cộng đồng học tập toàn diện, đề cao sự kết nối giữa kiến thức và thực tiễn, giữa cá nhân và cộng đồng.

Nhật Lệ