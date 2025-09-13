Thánh tích của Thánh Acutis bị lấy cắp khỏi giáo xứ ở Venezuela, chỉ hai ngày sau khi thần đồng máy tính Italy được phong thánh.

Adrian Garcia, người điều phối Nhóm Giới trẻ San Carlo Acutis, ngày 12/9 cho biết thánh tích bị đánh cắp là mảnh vải nhỏ hình tròn, đặt trong hộp kính tại giáo xứ Santo Domingo de Guzman ở thành phố Cardenal Quintero, bang Merida, miền tây Venezuela.

Thành viên giáo xứ phát hiện sự việc hôm 9/9, hai ngày sau khi Giáo hoàng Leo XIV phong thánh cho Carlo Acutis. Mảnh vải được xếp vào nhóm "thánh tích cấp 3", là những vật từng được các vị thánh chạm vào.

"Đến nay thánh tích vẫn bặt vô âm tín. Chúng tôi vẫn giữ niềm tin rằng di vật quý báu này sẽ trở về, bởi nó mang giá trị tinh thần lớn lao", ông Garcia cho hay.

Thông báo về thánh tích bị lấy cắp của giáo xứ Santo Domingo de Guzman. Ảnh: X/Diariopanorama

Cảnh sát địa phương cho biết đang điều tra vụ mất cắp.

Thánh tích thường được gửi đến các nhà thờ ở nhiều quốc gia. Nhóm Giới trẻ San Carlo Acutis đã yêu cầu đưa mảnh vải đến Venezuela để thờ phụng sau khi Acutis được phong chân phước. Giáo hội Công giáo từng nhiều lần lên án hành động buôn bán các thánh tích của Thánh Acutis trên mạng.

Acutis là thần đồng máy tính gốc Italy sinh ra ở London, Anh, năm 1991. Bà Antonia Salzano, mẹ của Acutis, cho hay con mình từ khi còn nhỏ đã xin bố mẹ thăm các nhà thờ ở Milan, quyên góp tiền tiêu vặt cho người nghèo trong thành phố.

Khi đi học, Acutis cũng giúp đỡ bạn học khuyết tật, bị bắt nạt hay có cha mẹ sắp ly hôn, đồng thời bắt đầu các hoạt động từ thiện. Cậu tự học viết mã lập trình từ thời tiểu học, tạo ra các websites cho các tổ chức Công giáo và một trang ghi lại những phép lạ trên thế giới. Acutis qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu.

Carlo Acutis, vị thánh Công giáo đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ. Ảnh: Archdiocese of Malta

Giáo hội đã phong chân phước cho Acutis năm 2020, sau khi công nhận phép lạ thứ nhất. Vatican khi đó tuyên bố Acutis "đã can thiệp từ thiên đường để cứu mạng một bé trai Brazil mắc bệnh hiếm" năm 2013, sau lời cầu nguyện của một linh mục.

Trong phép lạ thứ hai, Bộ Phong thánh của Vatican tiến hành điều tra và xác nhận Acutis đã "can thiệp từ trên thiên đường" để giúp Valeria Valverde, phụ nữ gặp tai nạn giao thông ở Florence, Italy năm 2022, hồi phục một cách kỳ diệu.

Hồng Hạnh (Theo AP)