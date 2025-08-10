Thanh Thúy: 'Việt Nam ao ước một lần thắng Thái Lan'

Ninh BìnhPhụ công Lê Thanh Thúy xem sân nhà là điểm tựa để Việt Nam một lần đánh bại Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ Đông Nam Á - SEA V-League 2025, tối 10/8.

* Việt Nam - Thái Lan: 19h ngày 10/8, tại Nhà thi đấu Ninh Bình.

Việt Nam tái ngộ Thái Lan một tuần sau khi thua 2-3 ở chung kết SEA V-League chặng một tại Nakhon Ratchasima. Trận đấu không chỉ thu hút sự chú ý của giới mộ điệu Việt Nam và Thái Lan, mà bóng chuyền cả khu vực cũng trông đợi sau những cuộc "khẩu chiến" vừa qua.

Trên nhiều diễn đàn, CĐV Indonesia và Philippines đều hy vọng Việt Nam lật đổ được sự thống trị của Thái Lan suốt nhiều thập kỷ.

SEA V-League đã tổ chức 8 lần, và Thái Lan luôn vô địch. Mùa trước, Việt Nam thua Thái Lan cả hai trận chung kết của hai chặng. Mùa này, đội tuyển từng rất được kỳ vọng, nhưng cuối cùng thua ngược 2-3 ở chặng một trên đất Thái Lan hôm 3/8.

Bích Tuyền (10) là niềm hy vọng của Việt Nam ở chung kết SEA V-League chặng 2 với Thái Lan, tối nay. Ảnh: SAVA

Hai đội đã "khởi động" tốt trước chung kết khi cùng thắng cả Philippines lẫn Indonesia. HLV đôi bên cũng giữ sức cho nhiều trụ cột. Trả lời truyền thông sau trận thắng Indonesia chiều 9/8, phụ công Lê Thanh Thúy cho biết, toàn đội đã sẵn sàng để tiếp chiêu Thái Lan.

"Thi đấu trên sân nhà Ninh Bình, với đông đảo khán giả cổ vũ là một động lực lớn, chúng tôi ghi nhận điều đó", Thanh Thúy nói. "Chúng tôi ao ước một lần thắng Thái Lan, muốn vươn tới chức vô địch. Tất cả sẽ cố gắng hết mình để làm điều đó, nếu thành hiện thực, đó sẽ là một vinh dự lớn".

Tại chặng một, Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi thắng set một nhưng những quyết định sai của trọng tài ở set hai khiến đội khách mất lợi thế rồi mất tự tin, mắc lỗi đánh hỏng. Theo Thanh Thúy, đội tuyển phải chuẩn bị kỹ hơn cho trận đấu sắp tới. "Chúng tôi phải cẩn thận hơn, chuẩn bị kỹ hơn vì đối thủ luôn khó chơi", cô cho hay.

Ở lượt đi, ngôi sao Chatchu-on chấn thương khiến sức mạnh của Thái Lan suy giảm. Nhưng hôm nay, cô sẽ trở lại để dẫn dắt lối đánh tấn công của đội khách. Dù được kỳ vọng, Chatchu-on cũng tỏ ra thận trọng về phong độ của bản thân. "Tôi không kỳ vọng quá nhiều vào màn trình diễn của mình vì tôi muốn điều chỉnh nhịp độ thi đấu để phù hợp hơn với đội. Tôi không kỳ vọng mình sẽ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, mà chỉ tập trung vào việc hòa nhập với hệ thống của đội", cô nói.

Chủ công Chatchu-on trở lại làm tăng sức mạnh cho bóng chuyền nữ Thái Lan. Ảnh: Thairath

Với khả năng tấn công đa dạng, Chatchu-on là vũ khí nguy hiểm trên hàng công của Thái Lan. Cô cho biết, chấn thương đã hoàn toàn bình phục nhưng do nghỉ thi đấu thời gian dài, nên cần tìm lại nhịp độ trong tấn công và phòng thủ.

"Việt Nam có lợi thế sân nhà nên chúng tôi phải cố gắng thật nhiều. Chúng tôi cần bật cao nhất có thể, cản phá tốt và cống hiến nhiều hơn", Chatchu-on nói. "Chắc chắn chúng tôi sẽ phải đối mặt với những tiếng la ó, và tiếng ồn rất lớn. Vì vậy, chúng tôi cần tập trung vào trận đấu và cải thiện khả năng giao tiếp của toàn đội".

Đức Đồng