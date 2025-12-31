Thanh Thủy tôn sắc vóc với đầm hoa văn cung đình

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa mời Thanh Thủy làm mẫu cho các thiết kế trong bộ sưu tập Thu Đông 2025. Trang phục lấy nguồn cảm hứng từ Huế với vẻ đẹp cung đình, di sản truyền thống.
Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa mời Thanh Thủy làm mẫu cho các thiết kế trong bộ sưu tập Thu Đông 2025. Trang phục lấy nguồn cảm hứng từ Huế với vẻ đẹp cung đình, di sản truyền thống.
Họa tiết quen thuộc như rồng, phượng, sen, mây được khai thác trên các mẫu đầm dự tiệc hiện đại như trễ vai, đuôi cá, cape.
Họa tiết quen thuộc như rồng, phượng, sen, mây được khai thác trên các mẫu đầm dự tiệc hiện đại như trễ vai, đuôi cá, cape.
Những chi tiết truyền thống được chuyển tải qua kỹ thuật draping, thêu thủ công, in, đính kết hiện đại.
Những chi tiết truyền thống được chuyển tải qua kỹ thuật draping, thêu thủ công, in, đính kết hiện đại.
Một thiết kế đầm dáng cột gợi liên tưởng đến những chiếc bình gốm, hoa văn thêu cách điệu ở thân trên, kết hợp lông vũ được sắp đặt theo từng mảng màu.
Một thiết kế đầm dáng cột gợi liên tưởng đến những chiếc bình gốm, hoa văn thêu cách điệu ở thân trên, kết hợp lông vũ được sắp đặt theo từng mảng màu.
Chất liệu chủ đạo của bộ sưu tập gồm lụa tơ tằm, gấm, organza và chiffon, giúp các thiết kế nhẹ và mát. Độ rủ tự nhiên của vải cùng cách xử lý phom dáng còn tạo nên sự mềm mại, thanh lịch.
Chất liệu chủ đạo của bộ sưu tập gồm lụa tơ tằm, gấm, organza và chiffon, giúp các thiết kế nhẹ và mát. Độ rủ tự nhiên của vải cùng cách xử lý phom dáng còn tạo nên sự mềm mại, thanh lịch.
Để phù hợp với phong cách Huế, bộ sưu tập mang các tông vàng son, đỏ đậm, xanh thiên thanh và đen. Những gam màu này gợi nhắc đến không gian cung đình và kiến trúc cổ, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác mạnh.
Để phù hợp với phong cách Huế, bộ sưu tập mang các tông vàng son, đỏ đậm, xanh thiên thanh và đen. Những gam màu này gợi nhắc đến không gian cung đình và kiến trúc cổ, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác mạnh.
Áo khoác dáng váy thêu họa tiết chim và hoa sen tốn hàng trăm giờ thực hiện, thích hợp cho những sự kiện trang trọng.
Áo khoác dáng váy thêu họa tiết chim và hoa sen tốn hàng trăm giờ thực hiện, thích hợp cho những sự kiện trang trọng.
Ảnh: Milor Trần, stylist: Louis Huy Đặng, trang điểm: Quân Nguyễn, làm tóc: Pu Lê
Ảnh: Milor Trần, stylist: Louis Huy Đặng, trang điểm: Quân Nguyễn, làm tóc: Pu Lê
Ý Ly