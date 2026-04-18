Thanh Thúy: Tôi nhường nhịn, tuân phục chồng

Diễn viên Thanh Thúy nói cô luôn nhường nhịn, lắng nghe ý muốn của bạn đời - đạo diễn Đức Thịnh - để giữ hạnh phúc gia đình.

Diễn viên nói về công việc, cuộc sống dịp trở lại màn ảnh trong phim Trùm Sò do cô sản xuất, dự kiến ra rạp dịp 30/4.

- Cảm xúc của chị khi trở lại màn ảnh trong tác phẩm mới?

- Sau nhiều năm, tôi mới có dự án phim do chính mình sản xuất, chồng làm đạo diễn nên thấy đầy năng lượng và hào hứng. Trong phim, tôi vào một vai nhỏ tên là Bào Ngư - vợ của quan Chạch. Tôi thích nhân vật này vì đồng cảm với hình ảnh của người phụ nữ trong gia đình.

Suốt thời gian qua, tôi tập trung chăm sóc con và làm giám đốc sản xuất các sản phẩm của công ty riêng. Tôi vẫn yêu nghề diễn nhưng chưa được nhận vai nào mới lạ so với mình trước đây. Khi làm giám đốc sản xuất, việc âm thầm đứng sau giúp cho các diễn viên trong phim tỏa sáng, thấy họ được yêu mến tôi cũng vui lây. Vì vậy, nhìn lại khoảng thời gian dừng công việc diễn xuất, tôi không tiếc nuối điều gì. Nhiều người lo ngại bảy năm là quá dài để một nghệ sĩ giữ được sức hút. Tôi chỉ nghĩ hãy tập trung làm tốt công việc của mình và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật chất lượng.

Thanh Thúy - Đức Thịnh xuất hiện trong một sự kiện giải trí năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Làm việc cùng chồng có những khó khăn, thuận lợi gì?

- Tôi để không gian cho anh Thịnh nuôi ý tưởng, sáng tạo. Tôi lo đối ngoại, chấn chỉnh công ty, lên kế hoạch, dự trù ngân sách, xây dựng kế hoạch truyền thông cho phim. Trước khi quyết định việc gì, tôi đều tham khảo ý kiến của anh.

Điều quan trọng phải hiểu được chồng muốn gì trong các sản phẩm và giúp anh ấy đạt được. Sau đó, tôi mới nói đến quan điểm về kinh doanh và tìm giải pháp tốt nhất cho cả hai. Tôi thay đổi nhiều khi làm việc cùng bạn đời. Tôi nghĩ trong gia đình mình là vợ cần có sự nhường nhịn, còn trong công ty là đối tác của chồng thì phải tuân phục anh ấy khi cần thiết. Thành công hay thất bại cũng chỉ là một phần trong cuộc sống, không quan trọng bằng gia đình mình đang có.

- Những dấu mốc nào ảnh hưởng đến vợ chồng chị trong 18 năm sống chung?

- Khi bắt đầu thành lập công ty sản xuất phim năm 2014, bước sang một môi trường mới, tôi và anh Đức Thịnh đều rơi vào khủng hoảng. Anh ấy là một con người chỉ hoạt động nghệ thuật nên nhiều cảm xúc. Còn tôi vừa là nghệ sĩ vừa làm doanh nhân nên đôi khi tư duy có sự khác biệt. Tôi phải khéo léo làm sao dung hòa được lối suy nghĩ của cả hai. Sự tin tưởng và tôn trọng nhau giúp chúng tôi lèo lái công ty phát triển thuận lợi từ đó đến nay.

Con trai thứ hai của tôi - bé Tết - mắc chứng tăng động giảm chú ý, lúc con lên năm chỉ ê a vài tiếng, rất cần có sự theo dõi sát sao của bố mẹ. Có giai đoạn, tôi gác hết công việc để chăm con. Đó là quãng thời gian rất khó khăn với cả nhà. Nhiều đêm, tôi phải thức trắng ngồi ôm bé, dỗ dành. Mất ngủ khiến tâm trạng tôi cũng dễ nổi nóng, khó chịu, ảnh hưởng đến không khí của gia đình. Thấy con trai không phát triển như những đứa trẻ bình thường, chồng liên tục động viên, an ủi tôi về mặt tinh thần. Hiện tình trạng của bé đã tốt hơn nhiều.

Khi cùng vượt qua những khó khăn, cả hai nhận ra cần sống chậm hơn, không vội vàng, trân quý những gì mình đang có. Chúng tôi đều cảm thấy may mắn khi có nhau trong cuộc đời này.

- Điều quan trọng nhất kết nối chị và bạn đời là gì?

- Vợ chồng tôi có chung một niềm vui là nhìn thấy hai con trai phát triển. Dù bận rộn các dự án phim, đi quay, anh Thịnh vẫn luôn quan tâm đến từng thành viên nhỏ trong nhà. Anh lo lắng khi các con bị ốm hay ngã chảy máu. Chồng tôi bình tĩnh đối mặt mọi vấn đề trong cuộc sống nhưng khi thấy người thân gặp chuyện thì thường rối trí.

Tôi không chiều con như anh Thịnh. Khi dạy hai bé, anh nhẹ nhàng, mềm mỏng. Trong nhà, ba bố con luôn đứng về một phe. Con trai đầu - Cà Phê, 18 tuổi - có năng khiếu về diễn xuất nhưng chúng tôi không định hướng, để con tự chọn con đường đi trong tương lai.

Tôi và anh Đức Thịnh không phải vợ chồng son nên không có những buổi hẹn hò ăn tối, tặng hoa lãng mạn vào các dịp lễ. Tuy nhiên cả hai vẫn dành cho bạn đời những lo lắng, quan tâm chân thành. Đôi khi giữa giờ làm, chỉ cần lấy điện thoại nhắn cho nhau một tin nhắn hỏi thăm cũng đã đủ.

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh du lịch ở Trung Quốc hồi tháng 2. Nhân vật cung cấp

- Cách chị cân bằng giữa sự nghiệp và chăm sóc gia đình?

- Trước hết, tôi biết chăm sóc, yêu quý bản thân và biết được giá trị nào là quan trọng. Khi chính mình thấy khỏe khoắn, xinh đẹp, sẽ có nhiều sinh lực cùng chồng vun đắp cho mái ấm. Yêu thương không chỉ ở lời nói suông mà là đồng cam cộng khổ, chọn lựa rời đi hay ở lại khi gặp biến cố. Nếu yêu điều gì, chúng ta sẽ biết cách để giữ được nó lâu dài.

Hiện tôi tận hưởng niềm vui từng giây phút, xem trọng điều này hơn cả danh vọng và tiền bạc. Cuộc sống chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng, do vậy tôi không muốn phung phí điều này.

Trailer phim "Trùm Sò" Trailer phim "Trùm Sò". Video: Galaxy Studio

Thanh Thúy nổi tiếng với các bộ phim Blouse trắng, Mùa sen, Vòng xoáy tình yêu, Niềm đau chôn giấu. Cô kết hôn với Đức Thịnh năm 2008. Năm 2014, cả hai mở công ty sản xuất phim, thực hiện các tác phẩm như Ma dai, Anh thầy ngôi sao, Trạng Quỳnh, Đức Thịnh làm đạo diễn, Thanh Thúy giữ vai trò sản xuất. Bảy năm qua, Thanh Thúy quản lý trung tâm đào tạo các môn nghệ thuật cho trẻ em cũng như phát triển thương hiệu cá nhân cho người lớn.

Hoàng Dung