Thanh Thủy, Soobin đóng tình nhân trong MV

Hoa hậu Thanh Thủy đóng nàng thơ của Soobin, có màn khiêu vũ lãng mạn trong MV "Dancing In The Dark".

Thanh Thủy khiêu vũ cùng Soobin trong MV MV "Dancing In The Dark" của Soobin, phát hành tối 14/3. Video: Nhân vật cung cấp

Soobin mời hoa hậu tham gia dự án sau lần gặp gỡ tại sự kiện hồi đầu năm vì cảm nhận vẻ đẹp của cô phù hợp hình tượng nhân vật nữ trong video nhạc. "Đây là món quà dịp Valentine trắng, ngày 14/3, tôi gửi đến khán giả, lan tỏa điều tích cực trong tình yêu, cuộc sống", Soobin nói.

Dancing In The Dark do Soobin lấy cảm hứng từ một chuyện tình đẹp, được kể qua hình ảnh ẩn dụ. Khi tìm kiếm hạnh phúc, chàng trai gặp luồng ánh sáng - hiện thân của một cô gái. Nguồn năng lượng này giúp anh cảm nhận sự ấm áp, khỏa lấp cô đơn.

Điểm nhấn trong MV là màn khiêu vũ của Soobin, Thanh Thủy, khắc họa cảm xúc thăng hoa trong mối quan hệ yêu đương. Thanh Thủy cho biết chỉ có hai ngày tập luyện các động tác nhảy trước khi bấm máy. Lúc đầu, người đẹp có chút bối rối với phân cảnh thân mật nhưng đàn anh và êkíp tạo không khí thoải mái để cô nhập vai.

Hồi đầu năm, Thanh Thủy làm khách mời trao cup cho Soobin tại một giải thưởng âm nhạc. Màn tương tác của cả hai trên sân khấu "gây bão" mạng xã hội. Nhiều fan ghép đôi họ, làm rộ tin cả hai hẹn hò. Tuy nhiên, họ phủ nhận.

Soobin, Thanh Thủy hóa thân thành hình ảnh hoàng tử, công chúa trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Soobin sáng tác nhạc phẩm hồi năm 2018, theo phong cách R&B kết hợp ballad. Khi thực hiện album Bật nó lên (2024), anh thấy ca khúc phù hợp nên chọn đưa vào dự án, sau đó nhờ Slim V hòa âm phối khí. Bài hát tạo hiệu ứng tích cực với người nghe, góp phần giúp Soobin giành loạt cup "Album của năm" tại các lễ trao giải Cống Hiến, Làn Sóng Xanh, Wechoice.

Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, 32 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới underground. Ca sĩ từng phát hành nhiều sản phẩm, trở thành hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie), Xin đừng lặng im (Shin Hồng Vịnh). Từ năm 2020, anh đổi nghệ danh thành Soobin, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác gồm Trò chơi, BlackJack, Tháng năm, đều hút hàng chục triệu view. Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Cô đoạt vương miện Miss International hồi tháng 11/2024 ở Nhật Bản, cũng là mỹ nhân Việt đầu tiên chiến thắng ở cuộc thi có tuổi đời hơn 60 năm. Trước đó, Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Cuối năm 2024, cô được Đại học Đà Nẵng trao học bổng toàn phần theo bậc học thạc sĩ. Thanh Thủy còn nhận cúp "Mỹ nhân của năm" tại giải Ngôi sao của năm 2024.

Tân Cao