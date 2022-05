Thanh Thúy: 'Cưới Đức Thịnh là quyết định đúng của đời tôi'

Thanh Thúy nói sau 14 năm chung sống với Đức Thịnh, cô thấy cả hai ngày càng yêu và tôn trọng nhau.

Thanh Thúy - Đức Thịnh tổ chức tiệc kỷ niệm 14 năm ngày cưới tối 19/5 tại TP HCM. Khoảng 100 khách mời gồm bạn bè, người thân góp mặt trong sự kiện được tổ chức ngoài trời. Thanh Thúy nói: "Cứ mỗi năm trôi qua, được ở bên nhau, chúng tôi lại trân trọng hôn nhân hơn. Có những lúc cả hai bực mình, trái ý nhưng cuối cùng luôn nhận được từ bạn đời sự tôn trọng. Sau 14 năm chung sống, tôi thấy quyết định chọn anh Đức Thịnh làm bạn đời là chính xác".

Nữ diễn viên cho biết những lần vợ chồng trục trặc trước đây chủ yếu do cô hiếu thắng, ép anh làm kinh doanh và so sánh anh với những người đàn ông khác. Dù vậy, Đức Thịnh luôn nhường nhịn, để vợ tự do thực hiện điều cô mong muốn.

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh trong dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Ảnh: Khôi Nguyên

Trên sân khấu, Đức Thịnh dành những lời yêu thương cho Thanh Thúy bằng tiếng Anh: "Cảm ơn em thật nhiều vì ở bên anh, làm bạn đồng hành trong lúc hạnh phúc cũng như khi khó khăn. Anh yêu em nhiều, hơn những gì anh có thể nói". Đạo diễn đùa anh dùng thêm ngoại ngữ để làm bật lên tình yêu dành cho vợ.

Thanh Thúy: 'Đức Thịnh là lựa chọn chính xác của đời tôi' Đức Thịnh nói lời yêu thương với Thanh Thúy trong tiệc kỷ niệm 14 năm cưới bằng tiếng Anh. Video: Hoàng Dung

Theo nam diễn viên, phụ nữ có thể bỏ chồng nếu họ không được yêu thương. Đàn ông có thể bỏ vợ nếu không được tôn trọng. Vợ chồng anh luôn có cảm giác được yêu thương, tôn trọng từ bạn đời.

Trong lúc bố mẹ nói về hôn nhân, con trai thứ hai - bé Tết (gần bốn tuổi) - nghịch ngợm trên sân khấu. Anh trai - bé Cà Phê (14 tuổi) - ôm em để cậu nhóc không quậy phá.

Nhiều bạn bè thân thiết góp mặt trong đó có Hòa Hiệp. Anh là người dẫn dắt buổi tiệc, trước đây cũng từng cùng "Ốc" Thanh Vân làm MC cho lễ cưới của Đức Thịnh - Thanh Thúy. Hòa Hiệp hoạt động cùng sân khấu kịch Phú Nhuận nên chứng kiến cặp sao từ thời còn ghét nhau đến khi hẹn hò và về chung một nhà.

Trong buổi tiệc, Thanh Thúy chiếu lại video karaoke kỷ niệm thời họ đóng chung có tên Lời cuối cho em. Lúc đó, cô là một ngôi sao còn chồng chỉ là diễn viên quần chúng. Đức Thịnh hài hước nói anh không nổi tiếng nhưng đẹp trai nên Thanh Thúy chủ động "cưa" anh.

Ngoài gắn kết trong hôn nhân, cả hai đồng hành trong sự nghiệp. Thanh Thúy thông báo khởi động một dự án phim cả gia đình cô cùng diễn xuất, dự định công chiếu năm 2023.

Đức Thịnh - Thanh Thúy cưới năm 2008. Con trai đầu lòng là Thiên Phúc, tên thân mật là Cà Phê. Năm 2014, cả hai mở công ty sản xuất phim, thực hiện các tác phẩm như: Ma dai, Anh thầy ngôi sao, Trạng Quỳnh... Thanh Thúy sinh con trai thứ hai năm 2019.

Hoàng Dung