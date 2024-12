Miss International Thanh Thủy cạnh tranh danh hiệu "Hoa hậu của năm" cùng loạt mỹ nhân đăng quang Miss Universe, Miss World năm nay.

Thanh Thủy vào danh sách ứng viên Queen of the Year - Hoa hậu của năm, do chuyên trang sắc đẹp Sash Factor tổ chức bình chọn.

Các mỹ nhân cạnh tranh danh hiệu "Hoa hậu của năm", từ trái qua gồm Victoria Kjær Theilvig, Krystyna Pyszková, Thanh Thủy, Rachel Gupta. Ảnh: Tổng hợp Instagram của nhân vật

Cạnh tranh với cô là loạt mỹ nhân đăng quang các cuộc thi sắc đẹp lớn khác, như Hoa hậu Hoàn vũ - Victoria Kjær Theilvig, Hoa hậu Thế giới - Krystyna Pyszková, Miss Grand International - Rachel Gupta, Miss Cosmo - Ketut Permata Juliastrid. Họ đều là gương mặt đoạt vương miện thuyết phục nhờ nhan sắc nổi bật.

Khán giả có thể tham gia bình chọn cho Thanh Thủy trên fanpage của ban tổ chức từ ngày 26/12 đến 4/1/2025. Tính đến chiều 29/12, cô xếp thứ tư trong tổng tám đề cử về lượt bình chọn.

Hoa hậu Thanh Thủy mặc xuyên thấu dự sự kiện hôm 26/12 ở Hà Nội. Ảnh: Toàn Vũ

Cô đoạt vương miện Miss International hôm 12/11 ở Nhật Bản, góp phần làm thăng hạng nhan sắc trong nước tại các cuộc thi quốc tế. Cô gây chú ý vì là mỹ nhân Việt đầu tiên chiến thắng ở cuộc thi có tuổi đời hơn 60 năm.

Chiến thắng giúp Thanh Thủy nhận sự chú ý lớn của công chúng. Nhiều tuần qua, cô về nước, tham gia nhiều hoạt động, chạy show các sự kiện, làm đại sứ cho nhiều thương hiệu. Hôm 18/12, Thanh Thủy được vinh danh Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm 2024, vượt qua nhiều ứng viên như Kỳ Duyên, Phương Anh Đào.

Trao giải Mỹ Nhân Của Năm Thanh Thủy nhận danh hiệu "Mỹ nhân của năm" tại giải Ngôi sao của năm 2024. Video: Ngôi Sao

Cô tên đầy đủ Huỳnh Thị Thanh Thủy, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021. Cô đang triển khai một số dự án cộng đồng, mang nước sạch đến cho người có hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây. Hồi cuối tháng 11, cô được Đại học Đà Nẵng trao học bổng toàn phần theo bậc học thạc sĩ.

Sash Factor còn phát động cuộc bình chọn với nhiều hạng mục khác như Giám đốc quốc gia của năm, Sân khấu đẹp nhất, Nhân vật truyền thông của năm. Chuyên trang có trụ sở ở Philippines, được fan sắc đẹp chú ý với hơn nửa triệu người theo dõi. Chuyên gia sắc đẹp của đơn vị này thường theo dõi các cuộc thi trong năm, cập nhật thông tin và đưa ra các dự đoán mang tính chất tham khảo.

Tân Cao