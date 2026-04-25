Thanh Thảo, Quang Dũng - từ yêu thành bạn

Từng là cặp tình nhân nổi tiếng thập niên 2000 gắn với bản hit "Vị ngọt đôi môi", ca sĩ Thanh Thảo, Quang Dũng giữ tình bạn khăng khít sau chia tay.

Ngày 17/4, Thanh Thảo đăng lên trang cá nhân ảnh chụp cùng Quang Dũng khi đi chơi với nhóm bạn ở Mỹ. Trước đó, cô cũng đăng ảnh choàng vai đồng nghiệp trong tiệc sinh nhật của cô tại Việt Nam hồi tháng 3. Mỗi lần gặp gỡ, cô luôn nói: "Quang Dũng là người anh thân thiết không thể tách rời". Nhiều khán giả bình luận ngưỡng mộ mối quan hệ của cả hai, cho rằng tình bạn lâu năm của các nghệ sĩ là điều đáng quý trong showbiz.

Thanh Thảo, 49 tuổi, và Quang Dũng, 50 tuổi, hoạt động âm nhạc cùng thời và là đôi tình nhân đẹp nổi tiếng vào đầu những năm 2000. Cả hai đều có những bản hit, nằm trong bảng 10 ca sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh năm 2003. Thanh Thảo có chỗ đứng trong lòng người mộ điệu với bản Ôi tình yêu còn Quang Dũng có các ca khúc nổi tiếng Vì đó là em, Còn ta với nồng nàn.

Quang Dũng, Thanh Thảo chụp ảnh kỷ niệm trong chuyến đi chơi cùng nhóm bạn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Họ gặp nhau trong một chuyến lưu diễn tại châu Âu năm 2002. Trên xe buýt từ Đức về Cộng hòa Czech vào đêm Giáng sinh, nhìn thấy đồng nghiệp lạnh, Quang Dũng chủ động nhường áo khoác. Theo Thanh Thảo, cử chỉ quan tâm đó khiến cô cảm mến ca sĩ gốc Quy Nhơn. Sau khi về nước, cả hai tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết và dần nảy sinh tình cảm.

Trong thời gian hẹn hò, Quang Dũng và Thanh Thảo không công khai trước công chúng, chỉ âm thầm đồng hành trong âm nhạc. Họ bỏ tiền tự biên tập, thu âm và phát hành album song ca Hoài niệm dấu yêu. Sau đó, Vị ngọt đôi môi (Lê Hựu Hà sáng tác) trở thành nhạc phẩm gắn liền tên tuổi cả hai. Đôi song ca Thanh Thảo - Quang Dũng dần được yêu thích, xuất hiện cùng nhau trên các sân khấu lớn nhỏ. Sự tương tác tự nhiên, tình cảm của họ thu hút lượng fan lớn. "Thời điểm đó, khán giả chạy đua rốt ráo bỏ phiếu bình chọn chặng cuối bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh cho bài hát này", Thanh Thảo nhớ lại.

Nhắc về thời gian chuyển hướng từ hát nhạc trữ tình sang nhạc trẻ, kết hợp cùng Thanh Thảo, Quang Dũng nói lúc đó anh "lột xác" về phong cách, thấy trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Thanh Thảo, Quang Dũng hát "Vị ngọt đôi môi" Thanh Thảo - Quang Dũng hát "Vị ngọt đôi môi" tại Làn Sóng Xanh 2004. Video: YouTube Phương Nam Phim

Sau bốn năm gắn bó, họ quyết định dừng lại, giữ mối quan hệ bạn bè. Theo Thanh Thảo, đây là lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để duy trì sự trân trọng dành cho nhau thay vì để tình cảm phai nhạt. Sau chia tay, cả hai là đồng nghiệp ăn ý trên sân khấu và bạn thân ngoài đời.

Họ gặp nhau thường xuyên vì cùng nghề, lại chơi với một nhóm đồng nghiệp thân thiết gồm Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm. Đôi ca sĩ thường họp mặt cùng những người bạn ở Việt Nam hoặc Mỹ mỗi khi đi lưu diễn hay dịp lễ, Tết. Quang Dũng cho biết anh luôn quý sự nhiệt tình, thẳng thắn, biết vun đắp tình cảm với bạn bè, sẵn lòng giúp đỡ mọi người của Thanh Thảo. "Sự gần gũi, hòa đồng của cô ấy làm tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu mỗi khi gặp nhau", anh nói.

Thanh Thảo, Quang Dũng trong tiết mục "Hò đối đáp" Thanh Thảo, Quang Dũng cùng Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm, Lam Trường - Phương Thanh, Đan Trường - Cẩm Ly, Hồng Ngọc - Tuấn Hưng trong tiết mục "Hò đối đáp" tại Làn Sóng Xanh 2003. Video: YouTube Phương Nam Phim

Đối lập về tính cách khi Thanh Thảo nóng nảy còn Quang Dũng trầm tĩnh, song cả hai đồng điệu trong quan điểm sống và tư duy âm nhạc. Với thế mạnh giao tiếp, Thanh Thảo thường hỗ trợ Quang Dũng trong các sự kiện như làm MC và tiếp khách giúp anh khi ra mắt album Những gì còn lại (2014). Quang Dũng cũng động viên đồng nghiệp làm sản phẩm nhạc. Anh là người khuyến khích "ca sĩ búp bê" hát nhạc xưa và biên tập giúp cô album Xuân, hạ, thu, đông. Mỗi người đều cố gắng sắp xếp lịch trình riêng để góp mặt ủng hộ liveshow riêng của nhau.

Gần 20 năm qua, nam ca sĩ luôn là điểm tựa tinh thần, giúp đồng nghiệp bình tĩnh trước những sóng gió. Khi gặp lùm xùm về chuyện tình cảm, Quang Dũng là nơi Thanh Thảo trút bầu tâm sự. Lúc quyết định sang Mỹ hoạt động ca hát, cô cũng hỏi ý kiến của người cũ. Ca sĩ cho biết cô tin tưởng chia sẻ mọi chuyện vui buồn vì biết đàn anh là người kín tiếng, biết lắng nghe. Sau nhiều năm chứng kiến những thăng trầm của đồng nghiệp, Quang Dũng cho biết: "Tôi vui khi thấy Thanh Thảo có được gia đình nhỏ êm ấm ở hiện tại".

Thanh Thảo, Quang Dũng hát "Lời cuối cho em" Thanh Thảo, Quang Dũng hát "Lời cuối cho em". Video: Bến Thành audio

Đôi bạn thân luôn hiện diện trong những cột mốc quan trọng của nhau. Quang Dũng từng bay sang Mỹ dự tiệc đầy tháng con gái Thanh Thảo. Năm ngoái, nữ ca sĩ cũng gác lại công việc để về nước dự đám tang mẹ Quang Dũng. Theo giọng ca gốc Quy Nhơn, mẹ anh luôn quý mến Thanh Thảo, coi như con trong nhà. Mỗi lần về Việt Nam, cô hay ghé qua nhà anh chơi, dùng cơm.

Nói về mối quan hệ hiện tại, Thanh Thảo gói gọn trong hai chữ "tri kỷ": "Quang Dũng là người hiếm hoi hiểu tâm tư của tôi mà không cần quá nhiều lời nói. Tình yêu có thể đến rồi đi, nhưng tri kỷ là một sự lựa chọn để giữ nhau lại bằng sự thấu hiểu và bình yên".

Hiện Thanh Thảo sống cùng doanh nhân Tom Han tại Mỹ, có một con gái, tám tuổi. Trong khi đó, Quang Dũng vẫn độc thân sau khi ly hôn Hoa hậu Jennifer Phạm. Anh có một con trai năm nay 18 tuổi.

Hoàng Dung