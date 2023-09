Thanh Thảo được ví 'Taylor Swift phiên bản Việt'

TP HCMHồ Võ Thanh Thảo, 20 tuổi, được Huy Tuấn ví là "Taylor Swift phiên bản Việt" nhờ tài hát, sáng tác, chơi nhạc cụ ở Vietnam Idol 2023.

Tối 9/9, vòng Liveshow 1 của Vietnam Idol 2023 diễn ra với sự tranh tài của top 10. Thí sinh Hồ Võ Thanh Thảo nhận lời khen qua nhạc phẩm Say It First tự sáng tác.

Thanh Thảo hát "Say It First" tại Vietnam Idol 2023 Phần thi của Thanh Thảo. Video: Cát Tiên Sa Tiết mục của Thanh Thảo khuấy động không khí kết chuơng trình. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: "Tôi thấy đâu đó dáng dấp của Taylor Swift bản Việt Nam trong phần trình diễn của em". Giám khảo đánh giá cao Thanh Thảo từ khi cô xuất hiện ở vòng vé vàng với năng lượng tươi trẻ, đậm chất nghệ sĩ bên chiếc guitar. Giám khảo Mỹ Tâm nói Thanh Thảo chọn hướng đi đúng. "Mọi thứ bạn làm rất rõ ràng. Lần này, Thảo lại trổ tài sáng tác, nên không có lý do gì bạn ấy không lọt vào vòng trong". Thanh Thảo từng gây chú ý qua các tiết mục Yêu xa (Vũ Cát Tường), Có em chờ (Khắc Hưng), Nhé anh (Nguyễn Hà) hút triệu lượt xem. Tại vòng Đêm nhạc thần tượng hôm 3/9, cô được giám khảo Mỹ Tâm nhận xét "như một thần tượng thế hệ mới", khả năng biến hóa sân khấu, không ngại làm mới bản thân. Thanh Thảo đang được nhiều người dự đoán trở thành quán quân. Thanh Thảo trên thảm đỏ trước đêm thi. Ảnh: Vietnam Idol

Cô tên đầy đủ Hồ Võ Thanh Thảo, từng là thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP HCM. Năm 2014, Thanh Thảo lần đầu thử sức tài năng trong chương trình Giọng hát Việt Nhí, học trò của huấn luyện viên Lam Trường nhưng không đi sâu.

Sau nhiều năm, cô thấy bản thân trưởng thành về mọi mặt. Thanh Thảo cho biết gia đình là động lực lớn để cô quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Bố mẹ cô bán cơm gà, ở nhà thuê 15 năm qua nhưng luôn ủng hộ ước mơ của con. Ngoài thời gian đi học, Thanh Thảo phụ bố mẹ ở quán ăn, đi hát tại quán cà phê để kiếm thêm thu nhập.

Xuân Định bật khóc trước lời nhắn gửi của bố mẹ Xuân Định xúc động trước lời động viên của bố mẹ. Video: Cát Tiên Sa Nhiều thí sinh cũng cho thấy "lột xác" hình ảnh tại đêm thi, trình diễn live tự tin với ban nhạc. Xuân Định - hot boy xứ Huế - trình diễn ca khúc tự sáng tác Clap Clap. Anh mang đến hình ảnh năng động, khuấy động sân khấu qua vũ đạo, rap. Bố mẹ Xuân Định cũng từ Thừa Thiên Huế vào TP HCM theo dõi, ủng hộ con trai. Khoảnh khắc họ gửi lời nhắn nhủ khiến Xuân Định khóc trên sân khấu. Các thí sinh Hà An Huy, Hà Minh, Lâm Phúc, Annie cũng được ban giám khảo nhận xét giữ phong độ nhưng cần biến hóa sân khấu nhiều hơn. Điểm nhấn đêm thi còn là sự trở lại của Siu Black - giám khảo ba mùa trước trong vai trò khách mời. Màn trò chuyện của nghệ sĩ với MC mang đến tiếng cười cho khán giả. Kết quả của đêm thi sẽ công bố ở vòng kế tiếp. Vietnam Idol trở lại sau bảy năm ngưng sản xuất với diện mạo mới, dàn thí sinh trẻ trung. Sân chơi là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Pop Idol đến từ Anh, lên sóng lần đầu tiên vào năm 2007. Qua bảy mùa tổ chức, chương trình từng phát hiện nhiều giọng ca, quán quân lần lượt là Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Ya Suy, Nhật Thủy, Trọng Hiếu, Janice.

Tân Cao