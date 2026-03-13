Thanh Thanh Tâm vượt áp lực lần đầu làm show

Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm, 63 tuổi, nói nỗ lực vượt trở ngại sức khỏe, dành tâm sức cho liveshow đầu tiên sau hơn 30 năm ca hát.

Giữa tháng 3, Thanh Thanh Tâm và êkíp bắt đầu tập dượt cho liveshow Tự tình quê hương - diễn ra cuối tháng tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP HCM). Chị cho biết trăn trở suốt ba năm trước khi quyết định làm đêm nhạc cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp. Ban đầu, nghệ sĩ không tự tin, sợ bị "lụt nghề" vì 14 năm sang Mỹ định cư, rời xa sân khấu.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm ở tuổi 63. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Áp lực lớn nhất của Thanh Thanh Tâm là vấn đề sức khỏe, tuổi tác. Nhiều năm qua, chị bị thoát vị đĩa đệm, cơ thể hay đau nhức. "Một thời gian dài, tôi làm nhiều việc, lo cơm áo gạo tiền. Trí nhớ cũng không thể bằng thời trẻ, do đó việc học tuồng phần nào bị ảnh hưởng", chị nói.

Thanh Thanh Tâm nói dù gặp nhiều trở ngại, chị muốn dốc hết tâm sức để thực hiện lại các vai diễn từng làm nên tên tuổi. Gần một tháng qua, chị dành trọn thời gian, "tập ngày tập đêm" để kỹ thuật ca diễn mượt mà hơn, rèn luyện thêm vũ đạo lẫn cách giữ hơi thở trên sân khấu.

Diễn viên ấp ủ dự định trở lại sàn diễn sau nhiều lời động viên từ các cộng sự thân thiết, trong đó có ca sĩ Quang Thành. Ở Mỹ, cả hai cách xa nhau, chị ở Houston còn anh sống tại Dallas, Texas song vẫn thường giữ liên lạc. Mỗi lần gọi điện thoại hỏi thăm, chị và Quang Thành dành hai, ba giờ ôn hoài niệm về cải lương thời vàng son. "Cậu ấy khuyên tôi nên về nước tổ chức một liveshow, bởi một bộ phận khán giả ở quê nhà vẫn đợi nghe tôi hát", Thanh Thanh Tâm nói.

Anh giúp Thanh Thanh Tâm kết nối với một đơn vị về nội dung số, nhờ đó chị được hỗ trợ một phần về kinh phí làm show. Diễn viên nói không đặt nặng về quy mô tổ chức, chỉ xem đêm diễn như một dịp tái ngộ người mộ điệu. Ban đầu, nghệ sĩ tính thuê địa điểm ở sân khấu Idecaf, tuy nhiên nhiều người quen khuyên chị nên tổ chức show ở Nhà hát Trần Hữu Trang để có không gian rộng hơn.

Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh diễn trích đoạn "Giũ áo bụi đời" Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh diễn trích đoạn "Giũ áo bụi đời". Video: YouTube Media Service

Trong đêm diễn, chị chọn những tác phẩm gắn với từng cột mốc trong sự nghiệp. Trường ca Tự tình quê hương được tác giả Quang Thành - biên kịch chương trình - viết riêng cho Thanh Thanh Tâm, gửi gắm tâm tình của một nghệ sĩ xa xứ. Tiết mục Tâm sự Ngọc Hân là lời tri ân của Thanh Thanh Tâm với soạn giả Lê Duy Hạnh - một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn với chị.

Trích đoạn Truyền thuyết tình yêu là sự kết hợp của chị cùng lớp đàn em - nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Tú Sương. Với Hòn vọng phu, chị muốn gợi ký ức những ngày đi hát cùng nghệ sĩ Vũ Linh, đáp lại tình cảm của khán giả dành cho đôi "tình nhân sân khấu" nổi tiếng thập niên 1990.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm bên Vũ Linh - "ông hoàng Hồ Quảng". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đêm diễn cũng là chương trình mở màn cho kênh YouTube cùng tên của Thanh Thanh Tâm - nơi chị dự định đăng các video nói về quá trình học tập, kinh nghiệm làm nghề, kỷ niệm bên đồng nghiệp. Kênh còn dự kiến đăng tải các chương trình đờn ca tài tử, những buổi trò chuyện chuyên đề về cải lương, Thanh Thanh Tâm sẽ biểu diễn, phân tích các vai tiêu biểu. Nghệ sĩ mong nền tảng góp thêm một không gian lưu giữ ký ức sân khấu cải lương, giúp khán giả trẻ có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận ca cổ.

Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, cha là nghệ sĩ Nam Hùng, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Chị từng đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang 1991 - năm đầu tiên tổ chức, cùng Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Tài Linh, Ngọc Huyền. Từ đó, chị tỏa sáng bởi lối ca diễn ngọt ngào, gây chú ý với loạt vở Đêm phán xét, Kiều Nguyệt Nga, Rạng ngọc Côn Sơn, Chuyện cổ Bát Tràng, Án Phi Giao. Khi chị đóng chung Vũ Linh, cả hai tạo thành cặp song ca ăn ý, được xem như "uyên ương sân khấu".

Năm 2012, sau ly hôn, nghệ sĩ sang Mỹ định cư. Chị xem hai con là điểm tựa tinh thần. Con gái đầu tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thông tin, đã đi làm, con trai Kim Tuyền theo ngành y tá. Năm 2023, chị làm giám khảo cuộc thi tuyển chọn tài năng ca cổ Út Trong.

Mai Nhật