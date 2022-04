Thanh Thanh Hiền: 'Tôi không màng yêu đương'

Ca sĩ Thanh Thanh Hiền nói tận hưởng sống độc thân, né tránh mọi quan hệ tình cảm, sau hai năm ly hôn Chế Phong.

Chị mới đây nhận lời làm trưởng ban giám khảo cuộc thi ca hát Ngôi sao Bolero (diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7). Dịp này, nghệ sĩ tâm sự về tình yêu, dự định tương lai.

Thanh Thanh Hiền ly hôn Chế Phong năm 2020, sau 5 năm chung sống. Trước Chế Phong, ca sĩ trải qua cuộc hôn nhân với nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú, có hai con gái.

- Cuộc sống của chị sau hai năm ly hôn thế nào?

- Tôi hài lòng với cuộc sống độc thân. Hàng ngày, tôi bận rộn đi diễn, chăm sóc nhà cửa. Bên cạnh âm nhạc, niềm vui lớn nhất của tôi giờ là hai con gái, càng lớn càng ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Lúc mới chia tay, tôi chông chênh một thời gian, nhưng may mắn có nhiều bạn bè quan tâm, chia sẻ. Mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi quên hết mọi chuyện, tập trung biểu diễn cho khán giả. Nghe những tràng vỗ tay giòn giã, tôi thấy nhẹ lòng.

Nhiều đêm, tôi giật mình vì gặp ác mộng và chưa quen với cô đơn, may mắn có con gái ở bên, nắm chặt tay mẹ. Con út tôi, Thái Phương (19 tuổi), nói: "Mẹ đừng buồn, mẹ hãy coi biến cố này như một bài toán. Lần này giải sai rồi thì giải lại thôi". Tôi bất ngờ vì con có suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Tôi nghĩ hai năm là đủ dài để tôi nguôi ngoai, gác lại mọi chuyện cũ, bình thản hơn. Đó là tôi ở tuổi ngoài 50 nên mới cần nhiều thời gian đến vậy. Hồi trẻ, tôi chỉ cần vài ngày để chấm dứt một mối quan hệ. Tôi cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng cũ. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất với cả hai. Ai cũng cần bắt đầu một cuộc sống mới.

Thanh Thanh Hiền song ca với con gái Thanh Thanh Hiền song ca với con gái Thái Phương bài "Tuổi mộng mơ" (Phạm Duy) hồi tháng 7 năm ngoái. Video: Youtube Miền biên ải

- Chị nghĩ thế nào về việc tìm kiếm tình yêu mới?

- Mấy chục năm qua, cho đến trước thời điểm đổ vỡ với chồng cũ, tôi luôn yêu và không ngừng yêu. Nhiều bạn bè trong giới trêu, miêu tả kiểu yêu của tôi là: "đâm đầu vào tường, lao đầu xuống đất". Sau biến cố, tôi vẫn đang để trái tim mình nghỉ ngơi. Các con tôi rất thương và hiểu mẹ, không bao giờ ngăn cấm mẹ đi bước nữa hay có bạn trai. Thế nhưng thời điểm này, tôi không muốn yêu đương. Tôi kể với con mọi chuyện, cả việc có ai đang theo đuổi, tán tỉnh mình. Thái Phương cũng có mật khẩu điện thoại của tôi, đọc được tin nhắn, biết hết các mối quan hệ của mẹ. Chúng tôi đùa rằng: "Đây là lúc mẹ phải dùng biện pháp để chặn đứng tất cả mũi tấn công". Tôi muốn giữ tâm hồn thư thái cho đến lúc gặp được người thực sự khiến mình rung động.

Thanh Thanh Hiền ở tuổi 53. Ảnh: Tienduy Luong

- Chị nói với các con thế nào về tình yêu?

- Ba mẹ con tôi là những người bạn thân, luôn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Với chuyện tình yêu của các con, tôi không cấm cản, dò xét, thể hiện sự tin tưởng vào mọi quyết định của hai cháu.

Tôi nói: "Có những tấm gương tốt và không tốt. Các con hãy nhìn vào hai lần đổ vỡ của mẹ để rút ra bài học cho mình". Tôi là người sống theo cảm xúc, thường để trái tim lấn át lý trí. Tú Linh - con gái lớn của tôi lại khác. Cháu đi du học sớm, tiếp xúc với phong cách làm việc của người Mỹ, nên rất nề nếp, khoa học, lý trí. Điều tôi trân trọng nhất ở con là sau 5 năm ra nước ngoài, con vẫn giữ vẻ nền nã của một cô gái Hà Nội. Con để tóc đen dài, ăn mặc giản dị, không bị cuốn theo phong cách phóng khoáng ở Mỹ. Thái Phương lại là phiên bản của tôi thời trẻ. Con ăn mặc chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa, thích dòng nhạc dân gian, trữ tình. Tôi luôn nói: "Các con hãy chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ ở bên con, nhưng điều quan trọng là phải nói thật". Khi nghe sự thật rồi, dù có thế nào, tôi không bao giờ phán xét mà đặt mình vào vị trí của con để hiểu.

Thanh Thanh Hiền bên con gái út - Thái Phương. Ảnh: Facebook Thanh Thanh Hien

- Chị gặp khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân?

- Tôi độc lập, tự chủ trong thời gian dài nên không quá khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng có áp lực kinh tế, nhất là trong thời gian hai năm dịch bệnh. Mỗi năm, Tú Linh du học Mỹ, chi phí học tập, sinh hoạt của con khoảng 32.000 USD. Nếu con học lên bậc thạc sĩ, tôi phải lo 35.000 USD. Thời dịch, con không thể đến trường, cũng không đi làm thêm đỡ đần mẹ. Tôi vẫn khiến con tin tưởng mẹ đủ khả năng để con ngồi yên một chỗ, lo cho sức khỏe bản thân. Con gái út là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, đã đi hát và kiếm được tiền, nhưng tôi để con giữ làm vốn riêng. Các con hay đùa với tôi: "Mẹ là ngân hàng uy tín nhất". Bù lại, hai con đều ngoan, học giỏi, khiến tôi yên lòng. Tôi may mắn được khán giả yêu quý nên duy trì mức cát-xê khá cao, ổn định.

- Chị có dự định gì trong thời gian tới?

- Tôi muốn tham gia tổ chức, chấm giải nhiều cuộc thi liên quan âm nhạc dân gian, trữ tình, tìm ra các nhân tố tốt để bồi đắp. Con gái tôi cũng theo nghệ thuật, nhưng tôi hiện để con phát triển tự do, chưa can thiệp điều gì. Tôi chỉ khuyên con hãy luôn giữ mái tóc đen, mặc áo dài khi lên sân khấu. Đó là một hình ảnh đẹp. Nhiều người so sánh con với tôi. Tất nhiên, Thái Phương ảnh hưởng từ mẹ, nhưng con còn có điểm giỏi hơn, đó là biết chơi nhiều nhạc cụ dân tộc.

Hà Thu