Thanh Sơn quên đau khi đóng cảnh hành động ở 'Tử chiến trên không'

Diễn viên Thanh Sơn cho biết anh cùng các đồng nghiệp tập trung cao độ khi diễn cảnh đánh đấm trong phim về vụ cướp máy bay ở "Tử chiến trên không".

Trong tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần, Thanh Sơn hóa thân Bình - cảnh vệ hàng không, đang trên đường về nhà đón con đầu lòng thì gặp sự cố. Anh có nhiều màn võ thuật nghẹt thở khi chuyến bay bị không tặc khống chế. Trước buổi cinetour đầu tiên ở Hà Nội, diễn viên nói về vai diễn và kế hoạch sắp tới.

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Trailer ''Tử chiến trên không'' - dự án dán nhãn T16, Thanh Sơn xuất hiện từ giây thứ 10. Video: Nhà sản xuất cung cấp

- Anh đối diện thử thách gì trong lần đầu đóng phim hành động?

- Để vào vai, tôi tăng bốn cân và tập cho hình thể cơ bắp hơn. Điều lo lắng nhất của tôi là không nhiều thời gian tập luyện, chỉ có khoảng bốn, năm buổi ở ngoài sân tập trước khi quay. Lên bối cảnh mô hình khoang máy bay, sau khi đã hoàn thiện việc trang trí bối cảnh, sắp xếp góc quay thì lại có những sự thay đổi, nghĩa là bài đánh chúng tôi được học và đưa lên phim không giống nhau, đòi hỏi diễn viên cần ứng biến nhanh.

Tử chiến trên không nhiều cảnh hành động nhưng may mắn không ai gặp chấn thương quá nặng, còn những vết bầm, bật móng tay hay u đầu thì có. Ban đầu tôi nghĩ sẽ có đội cascadeur (diễn viên đóng thế) hỗ trợ. Tuy nhiên trong không gian hẹp và đa phần là cảnh cận, để mang lại cảm xúc tốt nhất cho khán giả, diễn viên phải trực tiếp thực hiện những đoạn võ thuật.

Ở vài cảnh tôi thấy mọi người bị đau nhưng vẫn tiếp tục diễn, hoặc có phân đoạn chúng tôi không phân biệt được máu thật hay giả, tất cả tập trung cao độ nên không còn nhớ đến cảm giác đau nữa. Chẳng hạn Võ Điền Gia Huy (vai Tí) bị trật vai và chỉ cần chạm nhẹ sẽ nặng hơn khiến tôi rất lo, mất một thời gian mới bình tĩnh lại được.

Thanh Sơn tập luyện võ thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Câu chuyện hậu trường nào đáng nhớ với anh?

- Phim chỉ có một bối cảnh trên máy bay nên quá trình làm việc, chúng tôi ở trường quay từ 6h30 đến khoảng 20h30. Suốt một tháng, chúng tôi cùng làm việc, ăn uống với nhau, tạo nên sự gắn bó. Tôi cũng muốn dành lời khen cho tất cả diễn viên quần chúng. Thời gian ấy, họ ở cùng và giúp đỡ mọi người rất nhiều. Sự thể hiện của họ góp phần đẩy cảm xúc của chúng tôi lên cao.

Một kỷ niệm nữa là mỗi khi bắt đầu diễn, chúng tôi phải tắt điều hòa đi để tránh ảnh hưởng quá trình thu tiếng. Từ đó những cảnh quay hành động giống một buổi tập cardio và các diễn viên thường tận dụng nhiệt đó để quay liên tiếp vài đúp.

- Lần đầu làm việc với đạo diễn Hàm Trần cho anh trải nghiệm gì?

- Tôi nhận được lời mời casting từ bộ phận tổ chức sản xuất. Lúc đầu, tôi cân nhắc do chưa có nhiều thông tin về dự án, chỉ biết đây là một phim về không tặc và có những cảnh hành động. Điều thu hút tôi vào TP HCM thử vai là đạo diễn Hàm Trần do ấn tượng cách kể chuyện trong những tác phẩm của anh.

Có một cảnh tôi bị thương ở chân, dù vết thương ở bên trong, khán giả sẽ không thấy nhưng anh Hàm Trần luôn muốn tôi hóa trang. Mục đích của anh là muốn diễn viên nhớ tới và hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Vì vậy, tôi dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho công đoạn này.

Trước khi quay, anh đề xuất các diễn viên chống đẩy, làm thế nào cho máu dồn lên não. Những đường gân trên trán hay tia máu trong mắt phải được tạo nên từ màn khởi động ấy. Anh cũng luôn hỏi mọi người: ''Nhiệm vụ của bạn ở cảnh này là gì? Tại sao bạn nói câu này?'' để chúng tôi hiểu rõ bối cảnh, tâm lý nhân vật.

Thanh Sơn trong buổi ra mắt phim ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Sau sự xuất hiện khá nhạt nhòa trong ''Yêu nhầm bạn thân'', vai diễn ở ''Tử chiến trên không'' có ý nghĩa thế nào với anh?

- Yêu nhầm bạn thân như dự án chào sân của tôi ở phía Nam, đánh dấu việc quay lại điện ảnh sau nhiều năm. Tôi đóng vai phụ, ít đất diễn nên chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Khi được tham gia tác phẩm đầu tiên của Việt Nam về đề tài không tặc, tôi hồi hộp nhưng háo hức nhiều hơn bởi được làm thể loại mình yêu thích.

Trên truyền hình, khán giả vốn quen thấy tôi ở những phim tâm lý tình cảm nhưng thực chất tôi hứng thú thể loại hình sự, hành động. Đến giờ, tôi thở phào vì bản thân đã cố gắng hết sức, còn việc phim thành công đến đâu phụ thuộc khán giả đón nhận thế nào. Nếu nhận được phản hồi tốt, tôi tự tin hơn để thử sức ở những dự án tương tự.

- Kế hoạch cho phim truyền hình tiếp theo của anh sau "Gia đình mình vui bất thình lình''?

- Sau hai năm, tôi sẽ gặp lại khán giả trong một bộ phim 18 tập, lên sóng tháng 11. Tác phẩm thuộc thể loại giả tưởng và bạn diễn của tôi là một chú chó. Vai diễn này hoàn toàn khác trước đây, thể hiện việc vượt ra khỏi vùng an toàn của tôi trong lựa chọn kịch bản.

Thanh Sơn, 34 tuổi, là nghệ sĩ thuộc Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua loạt phim Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Chạm tay vào nỗi nhớ, Đừng bắt em phải quên, Tình yêu và tham vọng. Năm 2021, diễn viên thắng giải Cánh Diều với vai Đăng của 11 tháng 5 ngày.

Phương Linh