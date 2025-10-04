Thanh Sơn nỗ lực bứt phá

Diễn viên Thanh Sơn lần đầu đóng phim hành động sau hơn 10 năm làm nghề với những vai được mệnh danh ''soái ca''.

Khoảng một năm nay, Thanh Sơn tham gia các dự án điện ảnh sau nhiều năm tập trung đóng phim truyền hình. Gần đây, anh được chú ý khi hóa thân Bình - cảnh vệ hàng không bản lĩnh trong tác phẩm Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần. Lần đầu tham gia một dự án hành động, Thanh Sơn hào hứng vì những trải nghiệm mới, xem đây là cơ hội lớn. Diễn viên tập luyện võ thuật ở cường độ cao, tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt để có hình thể rắn rỏi, săn chắc.

Do các cảnh hành động diễn ra trong bối cảnh chật hẹp, máy quay đặt gần để bắt trọn biểu cảm nhân vật, Thanh Sơn và các diễn viên gần như không nhờ đến đội ngũ đóng thế. Quá trình thực hiện các cảnh võ thuật, có những cảnh anh không phân biệt được đâu là máu thật, máu giả. Ngoài ra, diễn viên phải giữ cảm xúc liên tục theo từng phút để tái hiện 52 phút tổ bay và các cảnh vệ chiến đấu với không tặc năm xưa.

Vai diễn được xem là bước chuyển ấn tượng của Thanh Sơn. Trên fanpage phim, nhiều khán giả nhận xét anh thể hiện tròn vai, tạo hình toát lên vẻ nam tính cùng đôi mắt ''biết nói''. Tài khoản Huế Nguyễn nói ''bị ấn tượng mạnh bởi ánh mắt Thanh Sơn'', người xem Lan Anh nhận định anh diễn cảm xúc nhất trong tác phẩm.

Diễn viên Thanh Sơn ở tuổi 34. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thanh Sơn được nhận xét là một trong số diễn viên thực lực ở miền Bắc. Anh năng nổ tham gia văn nghệ từ những năm phổ thông, được gia đình tạo điều kiện theo đuổi nghệ thuật. Anh đỗ thủ khoa khóa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Học năm thứ hai, Thanh Sơn được thầy giáo giới thiệu với đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, có cơ hội góp mặt trong phim Mùi cỏ cháy. Anh hóa thân Long - chàng sinh viên với tâm hồn lãng mạn, yêu đàn hát. Dù ít tuổi đời lẫn kinh nghiệm diễn xuất, Thanh Sơn vận dụng trải nghiệm từ những năm tháng hoạt động văn nghệ, kết hợp quan sát để khắc họa hình ảnh người lính trẻ thời chiến.

Tốt nghiệp, Thanh Sơn đầu quân cho Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng được khán giả biết đến nhiều qua phim truyền hình. Anh thường được giao những vai chính diện, hiền lành như Đức đa cảm trong Hoa nở trái mùa (2013), Tài nhút nhát của Chạm tay vào nỗi nhớ (2014). Thời gian đầu, anh từng thừa nhận bản thân chưa có vai diễn đột phá, do khán giả hay nhớ đến tuyến phản diện hơn. Sau này, Thanh Sơn cho rằng chưa tìm được ''chìa khóa'' cho các vai diễn của mình.

Anh dần ghi dấu ấn khi đóng chính ở series Nàng dâu order (2019), thu hút người xem nhờ gương mặt điển trai, cách thoại, biểu cảm tự nhiên và sự kết hợp ăn ý cùng Lan Phương - bạn diễn hơn tám tuổi. Thời gian quay phim, diễn viên tạm nghỉ ở Nhà hát Tuổi Trẻ để tập trung cho vai diễn. Anh cũng xem các bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Trung Quốc nhằm có thêm chất liệu.

Trong Tình yêu và tham vọng (2020), anh thể hiện nhân vật Sơn - giám đốc pháp chế có sự đĩnh đạc, chín chắn nhưng không kém phần hài hước. Vai diễn giúp Thanh Sơn nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2020.

Thanh Sơn trong 'Đừng bắt em phải quên' Thanh Sơn trong trích đoạn phim ''Đừng bắt em phải quên''. Video: VTV Giải trí

Đừng bắt em phải quên là một trong số dự án ấn tượng của Thanh Sơn. Dù thuộc tuyến nhân vật phụ, anh gây sốt bởi ''chuyện tình'' với Quỳnh Kool. Vai diễn thầy giáo Duy cũng góp phần định hình phong cách ''soái ca màn ảnh'' (chỉ những nhân vật điển trai, tính cách lý tưởng) gắn liền Thanh Sơn những năm gần đây, đưa anh vào đề cử Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2020.

Tên tuổi Thanh Sơn được chú ý hơn khi anh đảm nhận vai Đăng - chàng trai bán bánh hài hước, giàu tình cảm - của 11 tháng 5 ngày (2021), giúp anh đoạt Cánh Diều Vàng cùng năm, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình. Ngoài ra, sự kết hợp của anh và Khả Ngân giúp 11 tháng 5 ngày trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất thời điểm đó. Các trích đoạn tình cảm của họ đều nhận lượt xem lớn trên mạng xã hội, từng làm dấy lên tin đồn ''phim giả tình thật'' giữa hai diễn viên.

Liên tục đảm nhận những vai hiền lành song Thanh Sơn không ngại lặp lại mà nỗ lực đầu tư vào diễn xuất. Chẳng hạn ở series Gia đình mình vui bất thình lình (2023), dù lần thứ hai đóng cặp Khả Ngân, diễn viên tạo cảm xúc mới cho người xem khi nhân vật gặp biến cố trong đời sống hôn nhân. Cảnh Danh (Thanh Sơn đóng) đấm mạnh vào tủ, liên tục chất vấn vợ trong cơn say do biết cô từng làm nghề tiếp rượu được khán giả khen ''xuất thần''.

Thanh Sơn trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' Phân đoạn Danh chất vấn vợ sau khi biết quá khứ của cô. Video: VTV Giải trí

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Sơn luôn ý thức phải tìm cách chinh phục khán giả. Ở sân khấu, anh đặt mục tiêu khi vở kịch kết thúc, người xem sẽ đáp lại bằng những tràng vỗ tay. Trên truyền hình, diễn viên tự nhắc bản thân nỗ lực để được đồng nghiệp, khán giả tôn trọng, yêu thích từng vai diễn của anh.

Về đời tư, Thanh Sơn từng kết hôn năm 25 tuổi sau ba năm tìm hiểu. Thời điểm anh đóng thầy giáo Duy của Đừng bắt em phải quên, cả hai quyết định chia tay. Diễn viên duy trì quan hệ bạn bè với vợ cũ, hỗ trợ cô chăm sóc con gái. Hiện anh tập trung cho sự nghiệp, giữ kín chuyện tình cảm.

Phương Linh