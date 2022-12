Thành quả sau ba năm phát triển của thương hiệu Fapas

Gia nhập thị trường thời trang từ năm 2019, đến nay, thương hiệu Fapas dần thu hút hàng nghìn khách hàng và sở hữu ba chi nhánh ở TP HCM, Nha Trang.

Đại diện Thời trang nam Fapas cho biết, ngay từ những ngày đầu, thương hiệu luôn hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của nam giới Việt. Theo đó, đơn vị định hướng thiết kế theo tiêu chí: trẻ, sáng tạo, mang tính ứng dụng cao với mức giá phù hợp với nhiều đối tượng.

"Chúng tôi không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đề cao trải nghiệm khách hàng. Nhờ đó, Fapas có ba chi nhánh và hơn 30 đại lý phân phối sau ba năm, bất chấp khó khăn từ đại dịch", vị đại diện nói thêm.

Một chi nhánh của Fapas tại TP HCM. Ảnh: Fapas

Hiện, các mặt hàng tại đây bắt đầu có đa dạng mẫu mã và chất liệu hơn so với những ngày đầu thành lập. Đơn vị có thể cung ứng cho khối cửa hàng sỉ, lẻ hàng trăm sản phẩm mỗi tháng. Để làm được điều này, thương hiệu xây dựng bộ quy tắc nghiêm ngặt cho tất cả công đoạn sản xuất, từ thiết kế đến in ấn, may đo và thành phẩm. Các mẫu thiết kế đều phải trải qua khâu kiểm duyệt trước khi đưa vào xưởng sản xuất và bị loại bỏ ngay khi có lỗi.

Xưởng sản xuất của Fapas. Ảnh: Fapas

Mỗi sản phẩm của Fapas sẽ trải qua 6 bước, bao gồm: thiết kế - may mẫu; chọn vải, cắt; in hoặc thêu họa tiết; may; chuyển đến bộ phận ủi và đóng gói sản phẩm. Ở mỗi bước, thương hiệu đều có khâu kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo chất lượng thành phẩm đến tay khách hàng. Ngoài ra, tại xưởng may, Fapas có một khu vực riêng để bảo trì máy móc thiết bị, đảm bảo các khâu sản xuất hoạt động tối ưu và năng suất.

Fapas thực hiện kiểm tra sản phẩm trong từng khâu, Ảnh: Fapas

Trong tương lai, Fapas định hướng trở thành một thương hiệu thiết kế, nhà phân phối thời trang nam mở rộng trên thị trường quốc tế. Với thông điệp "Change your style, Change your life", thương hiệu muốn đồng hành cùng phái mạnh trong việc thay đổi và nâng cấp phong cách thời trang, đem lại cuộc sống hoàn mỹ hơn từng ngày.

"Khi mặc đẹp và sở hữu phong cách thời trang riêng, đàn ông có nhiều cơ hội, được đánh giá cao và tin tưởng hơn, từ đó, thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn", đại diện thương hiệu chia sẻ thêm.

Thiên Minh