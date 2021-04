Thành Phương Real hướng đến giá trị cộng đồng

Có mặt thị trường Bình Phước từ năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương (Thành Phương Real) dần trở thành một tên tuổi quen thuộc với người dân nơi đây. Các dự án đất nền của công ty đều có người dân về xây nhà và an cư với tỷ lệ cao.

Nhằm mang đến một diện mạo chỉnh chu cho vùng đất Bình Phước và thúc đẩy thị trường bất động sản nơi đây, Thành Phương Real đã triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị The Gold City, Bế Gold City; trung tâm thương mại và dân cư cao cấp Phước Bình, dự án các tuyến đường khu phố Phú Thành... Dự kiến, trong thời gian tới, chủ đầu tư này còn kiến tạo nhiều dự án lớn như khu đô thị Tân Thành, xây dựng các tuyến đường phía Bắc tỉnh lỵ, khu đô thị phía Nam thành phố Đồng Xoài...

Thành Phương Real tặng quà cho người nghèo tại Bình Phước.

Để nâng tầm giá trị sống cho cộng đồng, Thành Phương Real luôn đặt trọn tâm huyết vào mỗi dự án từ việc lựa chọn vị trí cho đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh đi cùng với các tiện ích chất lượng. Vì thế, các dự án vừa được ra mắt cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân.

Khát vọng hướng đến cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bất động sản, trải qua 5 năm phát triển, Thành Phương Real còn đạt nhiều thành tựu ấn tượng ở các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục mầm non, bán lẻ, sản xuất nông nghiệp, vận tải logistic...Doanh nghiệp chú trọng đến việc phát triển giáo dục, ươm mầm tương lai đất nước, tạo môi trường giáo triển toàn diện cho con trẻ. Công ty cũng đầu tư xây dựng một hệ thống trường mầm non đạt chuẩn quốc tế - trường mầm non Thần Đồng.

Nhằm sẻ chia những khó khăn của cộng đồng, Thành Phương Real thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nêu cao tinh thần "tương thân tương ái" thông qua việc trích 10-15% lợi nhuận cho các hoạt động cộng đồng không chỉ tại Bình Phước mà còn tại Bình Dương, Quảng Trị và các hoạt động thiện nguyện trên cả nước.

Lễ trao học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó học tốt năm 2019.

Điển hình, để chú trọng sự nghiệp phát triển giáo dục, Thành Phương Real sẵn sàng đóng góp cho các quỹ học bổng như hỗ trợ chương trình lễ trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó học tốt năm 2017 và năm 2019 với tổng số tiền 2 tỷ đồng, ủng hộ 5 tỷ đồng cho quỹ khuyến học tỉnh Bình Phước năm 2019...

Công ty cũng hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 như hưởng ứng chương trình "Cây gạo ATM nghĩa tình" với 3 tỷ đồng; chương trình phòng chống Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn năm 2020 với số tiền 500 triệu đồng...

Thành Phương Real hưởng ứng "Cây ATM gạo nghĩa tình".

Ngoài ra, trong đợt Tết Nguyên đán 2021, để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công ty ủng hộ 5 tỷ đồng cho quỹ người nghèo tỉnh Bình Phước. Thông qua các hoạt động thiện nguyện, Thành Phương Real mong muốn đóng góp ấy sẽ được nhân rộng và lan tỏa đến cộng đồng.

Thành Phương Real hỗ trợ người nghèo đón tết tỉnh Bình Phước.

Với triết lý "Khát vọng hướng đến cộng đồng", lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi, Thành Phương Real đặt mục tiêu trở thành tên tuổi uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu lĩnh vực bất động sản không chỉ tại thị trường Bình Phước mà cả trên thị trường Việt Nam.