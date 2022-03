Thành Phương Real hợp tác cùng Cen Sài Gòn nâng tầm thương hiệu

Công ty đặt mục tiêu mang lại giá trị gia tăng cho đối tác, khách hàng, cổ đông cũng như các giá trị nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên.

Công ty cổ phần Đầu tư – Bất động sản Thành Phương (Thành Phương Real) vừa ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Cen Sài Gòn tại khách sạn Sheraton, TP HCM ngày 6/3. Theo thỏa thuận hợp tác, Cen Sài Gòn sẽ trở thành đơn vị độc quyền triển khai bán hàng các dự án của Thành Phương Real trong hai năm tới. Đơn vị này cũng đồng hành với Thành Phương Real từ giai đoạn thiết kế, tư vấn, quy hoạch kiến trúc, đề ra kế hoạch phát triển sản phẩm cũng như tìm kiếm các đơn vị liên kết, phân phối, tiếp thị... tại thị trường trọng điểm Bình Phước.

"Sự kiện này là một trong những bước tiến quan trọng để hai bên tiếp tục phát huy, khai thác tối đa tiềm năng, vị thế cũng như khả năng cạnh tranh của mỗi đơn vị", ông Trần Minh Đức, Tổng giám đốc Thành Phương Real phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group nhận định Bình Phước là một trong những thị trường bất động sản đầy tiềm năng nên sự hợp tác giữa Thành Phương Real và Cen Sài Gòn sẽ tạo ra "sức bật" cho thị trường này cũng như nhiều khu vực khác.

Thành Phương Real ký kết hợp tác toàn diện với Cen sài Gòn. Ảnh: Thành Phương Real

Hoạt động hợp tác chiến lược với Cen Sài Gòn nằm trong kế hoạch nâng tầm thương hiệu của Thành Phương Real giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, công ty định hướng mở rộng quy mô và khai thác các thị trường mới, đặc biệt là các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu... Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh phát triển đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, đầu tư nghiên cứu và thiết kế sản phẩm nhằm đưa đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng

Với hơn 6 năm hoạt động, Thành Phương Real là một trong những đối tác đầu tư chiến lược tại tỉnh Bình Phước. Công ty này được biết đến với loạt dự án quy mô lớn như Trung tâm thương mại Đồng Xoài - The Light City, Khu đô thị The Gold City, Tà Bế Gold City, Trung tâm hành chính Lộc Ninh – Diamond City... Trong đó The Light City là dự án trọng điểm của Thành Phương Real, tọa lạc ở vị trí trung tâm TP Đồng Xoài. Với hạ tầng kết nối giao thông thuận tiện, dự án được định hướng thành một trung tâm kinh tế - thương mại quy mô lớn ở Bình Phước.

Hình ảnh tổng quan dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài – The Light City. Ảnh: Thành Phương Real

Bên cạnh phát triển hạ tầng khu đô thị ở khu vực trung tâm, công ty còn đầu tư vào bất động sản vùng ven với dự án Trung tâm hành chính Lộc Ninh - Diamond City. Tổng thể dự án được chia làm 5 phân khu chính với hệ thống hạ tầng đồng bộ và chuỗi tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, trung tâm thương mại, thể thao, quảng trường, chợ đêm, khu vui chơi dành cho trẻ em, trường học, khu trung tâm hành chính huyện...

Hình ảnh tổng quan dự án Trung tâm hành chính Lộc Ninh – Diamond City. Ảnh: Thành Phương Real

Không chỉ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, Thành Phương Real mở rộng phát triển nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp công nghệ cao với dự án Hợp tác xã Sunfarm, hệ thống giáo dục mầm non chất lượng cao Thần Đồng theo tiêu chuẩn quốc tế, dự án 4 cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, Tân Phú, Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2.

Phối cảnh cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2. Ảnh: Thành Phương Real

(Nguồn: Thành Phương Real)