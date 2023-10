Trung QuốcHơn 1.000 năm trước, Trường An là đô thị duy nhất trên thế giới có dân số hơn một triệu người và nơi đây đã áp dụng chính sách bao ăn ở cho du khách.

Trường An với lịch sử 3.000 năm là kinh đô của 13 triều đại trong lịch sử Trung Quốc, nay là thành phố Tây An. Trong thời gian hoàng kim, Trường An từng là thành phố lớn nhất và đông dân nhất thế giới.

Trường An đặc biệt phồn thịnh dưới thời Đường (618-907), triều đại cởi mở, chào đón người nước ngoài đến sinh sống cùng với dân bản địa, trở thành trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế. Trí thức các nước đua nhau tới Trường An tham quan, du lịch.

Thành phố phồn thịnh nhất thế giới hơn 1.000 năm trước

Video: Pear