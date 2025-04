Thành phố Thủy Nguyên sắp có đô thị theo mô hình lễ hội

Hải PhòngDự án Hoang Huy New City được quy hoạch trở thành đô thị lễ hội với khu phố ẩm thực, công viên hồ Thiên nga, phố đi bộ, sân khấu mặt nước...

Ngày 11/4, Hoàng Huy Group tổ chức sự kiện khởi động dự án đô thị Hoang Huy New City. Với chủ đề "Chinh phục ngôi vương - Khơi nguồn thịnh vượng", sự kiện quy tụ khoảng 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý hàng đầu miền Bắc.

Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng tới cộng đồng cư dân tương lai về không gian an cư - giải trí - giao thương kiểu mẫu mới của Thủy Nguyên nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Vị trí chiến lược

Hoang Huy New City tọa lạc tại trung tâm thành phố mới Thủy Nguyên, cửa ngõ chiến lược kết nối đất liền và biển do được bao quanh bởi nhiều sông lớn như sông Bạch Đằng, sông Cấm, sông Kinh Thầy, sông Hàn Mấu... Theo chủ đầu tư, vị trí này tạo nên địa thế tứ diện hoàn thủy - vượng khí sinh tài, mang đến tinh thần "New Hai Phong" cho cư dân tương lai.

Đây là một trong những đô thị đầu tiên gần kề hai công trình biểu tượng mới của thành phố Hải Phòng là trung tâm hội nghị biểu diễn và trung tâm chính trị - hành chính mới. Bao quanh đô thị là hệ thống giao thông được quy hoạch mạch lạc, tạo các trục kết nối thuận tiện và xuyên suốt dự án.

Với 3 cây cầu hiện hữu gồm cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Đá Bạc, cầu Bến Rừng cùng 5 đại lộ: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, quốc lộ 5, quốc lộ 37 và tuyến đường ven sông đang được đầu tư xây dựng, Hoang Huy New City được định hướng trở thành đầu mối giao thương hàng đầu khu vực.

Nhờ đó, cư dân Hoang Huy New City có thể kết nối thuận tiện tới các tỉnh thành phía Bắc như Hải Dương; Quảng Ninh, Bắc Giang.

Dự án Hoang Huy New City có quy mô 50 ha, tọa lạc tại phường Dương Quan, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Huy Group

Đô thị mang phong cách lễ hội

Hoang Huy New City là dự án trọng điểm của Hoàng Huy Group - tập đoàn bất động sản địa phương có kinh nghiệm phát triển dự án lâu năm và sở hữu quỹ đất rộng lớn tại thành phố cảng. Dự án có quy mô 50 ha.

Với mong muốn kiến tạo không gian sống đón đầu xu thế, dự án được quy hoạch trở thành đô thị lễ hội mang tinh thần "sống như ý - vui như hội" với loạt tiện ích cao cấp. Điểm nhấn của dự án là concept lễ hội Festive in Nature 24/7, các khu phố ẩm thực, công viên hoàng tử, tuyến phố đi bộ Galaxy với các shophouse, công viên hồ Thiên Nga, sân khấu mặt nước, hệ thống trường học đa cấp, công viên thể dục thể thao tập trung và chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp.

Phối cảnh một góc khu đô thị nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoang Huy Group

"Trong bối cảnh trung tâm cũ Hải Phòng đã hạn chế về quỹ đất phát triển dự án, khu vực trung tâm hành chính mới của Thủy Nguyên được quy hoạch tại phía Bắc sông Cấm, sở hữu lợi thế về quỹ đất, vị trí cửa ngõ cùng giao thông kết nối thuận lợi. Đây là vị trí giàu tiềm năng để kiến tạo đô thị giúp thay đổi diện mạo trung tâm mới của Hải Phòng", đại diện Hoang Huy Group chia sẻ.

Theo quy hoạch, Thủy Nguyên sẽ tập trung phát triển khu vực đô thị mở rộng phía Bắc, đóng vai trò quan trọng trong vành đai kinh tế công nghiệp dịch vụ và trung tâm đô thị lịch sử, đô thị hành chính mới phía Bắc sông Cấm.

Tới đây, địa phương sẽ thu hút lượng lớn lao động trí thức làm việc tại khu vực trung tâm hành chính mới và cư dân sau sáp nhập tỉnh, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, và các dịch vụ như trường học, y tế, văn hóa giải trí. Thủy Nguyên sẽ là một trong những trọng điểm kinh tế của Hải Phòng, phát triển đa ngành từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa...

Song Anh