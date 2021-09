Thành phố Thanh Hóa áp dụng chỉ thị 16

Thành phố gần 500.000 dân sẽ giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 2/9, kéo dài trong 7 ngày nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Quyết định trên ban hành chiều 1/9. Người dân thành phố Thanh Hóa được yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết; tuyệt đối không di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách.

Các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo sản xuất an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn theo đúng quy định.

Thành phố Thanh Hoá sẽ áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 2/9. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo lãnh đạo thành phố, các ngành y tế, công an và các địa phương đang dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để ổ dịch liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và một số địa điểm khác ở phường An Hưng, Ngọc Trạo, Ba Đình...

Trong tuần tới, nhà chức trách sẽ xét nghiệm, tầm soát Covid-19 diện rộng quy mô toàn thành phố, trước hết là các cơ quan và địa bàn có các ca dương tính. Thành phố cũng lên phương án chuẩn bị mở rộng các khu cách ly tập trung, điều trị Covid-19 khi tình huống xấu xảy ra.

Nhiều chốt kiểm soát dịch đã được chính quyền TP Thanh Hoá lập hôm nay nhằm kiểm soát các ổ dịch tại phường Ngọc Trạo. Ảnh: Lê Hoàng.

Thành phố Thanh Hóa hiện có 30 phường và 4 xã, quy mô dân số gần 500.000 người, chưa kể số hơn 200.000 cán bộ, công nhân, chuyên gia các địa phương khác làm việc trong các khu công nghiệp Lễ Môn, Tây Bắc Ga, Hoàng Long, Khu kinh tế Nghi Sơn..., chỉ đăng ký tạm trú.

Đến 1/9, thành phố Thanh Hoá ghi nhận 9 ca dương tính liên quan ổ dịch bùng phát tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và một số địa điểm khác. Đây là địa phương thứ ba sau Nông Cống và huyện Nga Sơn thực hiện lệnh phong toả diện rộng ở tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 325 ca mắc Covid-19, hơn 200 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, 122 người khỏi bệnh đã ra viện, một ca tử vong. Trong 24 giờ qua, địa phương này ghi nhận 17 ca dương tính mới.

Một tuyến đường TP Vinh thưa thớt phương tiện giao thông trong thời gian áp dụng "ai ở đâu thì ở đó". Ảnh: Quang Vinh

Nghệ An, tỉnh gia hạn biện pháp "ai ở đâu thì ở đó" thêm 4 ngày đối với TP Vinh do diễn biến Covid-19 ở địa bàn vẫn phức tạp.

"Diễn biến dịch ở địa bàn vẫn phức tạp nên cần kéo dài thời gian thêm 4 ngày. Tới lúc đó, tùy vào tình hình thực tế sẽ có các quyết định tiếp theo", ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nói.

Hai ngày nay, Sở Y tế Nghệ An và TP Vinh phối hợp test nhanh cộng đồng lần hai cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Bước đầu đã ghi nhận một số mẫu nghi ngờ, đang xét nghiệm PCR.

Trước đó, Nghệ An nâng biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 trên một bậc so với Chỉ thị 16 khi yêu cầu người dân TP Vinh thực hiện "7 ngày không ra khỏi nhà" từ 0h ngày 23/8, kết thúc 24h ngày 29/8. Tuy nhiên, do tại địa bàn vẫn còn các ca F0 trong cộng đồng nên biện pháp đã được gia hạn thêm 3 ngày, kết thúc 24h ngày 1/9.

Từ 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 1.506 ca nhiễm và nghi nhiễm. TP Vinh là nơi có số ca nhiễm cao nhất với 503, huyện Yên Thành 179, huyện Quỳnh Lưu 146, Diễn Châu 127.

Lê Hoàng - Nguyễn Hải