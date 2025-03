Thành phố tăng 20 lần trợ cấp cho gia đình sinh ba con

Trung QuốcBắt đầu từ 1/3, Hohhot, thủ phủ của Khu tự trị Nội Mông sẽ trợ cấp 100.000 tệ (350 triệu đồng) cho gia đình có từ ba con trở lên, cùng hàng loạt ưu đãi khác.

Mức này cao gấp 20 lần so với chính sách hỗ trợ một lần cho gia đình ba con vào năm 2023. Mỗi năm thành phố sẽ trợ cấp cho đứa trẻ 10.000 tệ và kéo dài tới khi tròn 10 tuổi.

Ngoài tiền mặt, đứa con thứ ba còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, bao gồm quyền theo học tại bất kỳ trường nào trong thành phố. Các gia đình sinh đa thai sau đứa con thứ hai cũng nhận được quyền lợi tương tự.

Thành phố Hohhot ở Trung Quốc hỗ trợ 100.000 tệ cho gia đình sinh con thứ ba, 50.000 tệ cho sinh con thứ hai và 10.000 tệ cho con đầu. Ảnh: VCG

Hohhot cũng sẽ hỗ trợ 10.000 tệ tiền mặt cho trường hợp sinh con lần đầu và 50.000 tệ sinh lần hai sau ngày 1/3.

"Việc phân bổ trợ cấp nuôi con theo từng giai đoạn nhằm giảm bớt áp lực tài chính, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của chính quyền thành phố đối với việc sinh con", ông Dương Trung, Phó giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Hohhot, cho biết.

Theo xu hướng chung, tỷ lệ sinh ở của Hohhot liên tục giảm, từ 28.000 ca năm 2019 xuống 20.000 ca năm 2023. Hiện thành phố này có 3 triệu dân. Thu nhập bình quân ở đây là 47.000 tệ (165 triệu đồng) năm 2023.

Động thái của thành phố diễn ra sau khi nhiều chính sách khuyến sinh được đề xuất. Trung Quốc đã gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định tỷ lệ sinh trong những năm gần đây. Dù đã có nhiều điều chỉnh, số trẻ sơ sinh vẫn giảm đều. Bên cạnh vấn đề già hóa dân số và tỷ lệ kết hôn thấp, số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) ở Trung Quốc đã giảm hơn 3 triệu người vào năm 2023, càng khiến nỗ lực ổn định tỷ lệ sinh thêm khó khăn.

Một phần nguyên nhân là tài chính, khi nhiều phụ nữ cho rằng họ không đủ khả năng hoặc không muốn sinh con vì chi phí nuôi dạy con cái quá cao, cũng như lo ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ đến năm 18 tuổi ở nước này là 485.000 tệ (1,7 tỷ đồng), gấp gần 7 lần GDP bình quân đầu người.

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ sinh đẻ, chủ yếu nhắm đến các gia đình có từ hai con trở lên. Các chính sách này thường đi kèm những lợi ích khác như kéo dài thời gian nghỉ thai sản và hỗ trợ mua nhà.

Tháng 8/2023, thành phố công nghệ Hàng Châu đã triển khai trợ cấp nuôi con 20.000 tệ và trợ cấp thai sản 5.000 tệ cho các cặp sinh con thứ ba. Tháng 10/2024, một huyện vùng sâu ở tỉnh Cam Túc đã đưa ra khoản trợ cấp gần 100.000 tệ cho các gia đình có con thứ ba, được chi trả hàng tháng cho đến khi đứa trẻ tròn ba tuổi.

Năm 2024 Trung Quốc ghi nhận 9,54 triệu ca sinh, tăng 520.000 so với năm trước, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ 2017. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể chỉ là hiện tượng nhất thời. Bên cạnh các chính sách khuyến sinh, đây còn là kết quả của niềm tin truyền thống, do nhiều người tin sinh con vào năm Thìn sẽ mang lại may mắn.

Bảo Nhiên (Theo Sixthtone)