Mô hình ông già Noel khổng lồ cao 21 m, tạo điểm nhấn nổi bật, thu hút khách tham quan tại quảng trường Largo 1º de Maio, Thành phố Águeda.

Được xây dựng từ năm 2015, mô hình ánh sáng này đã được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là ông già Noel lớn nhất thế giới. Tác phẩm được kết thành từ hơn 250.000 bóng đèn LED rực rỡ.

Quy mô của công trình gây ấn tượng với chiều cao tương đương tòa nhà 7 tầng. Mô hình rộng khoảng 10 m, có thể nhìn thấy từ nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố.

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 49.000 Euro do Hội đồng thành phố Águeda tài trợ. Đây hiện là biểu tượng du lịch không thể bỏ qua và là địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất trong chuỗi sự kiện Giáng sinh tại địa phương.

Thành phố sở hữu ông già Noel lớn nhất thế giới Du khách đổ về khu vực đặt mô hình ông già Noel lớn nhất thế giới vui chơi. Video: POV Tours - Portugal in 4K

Ý tưởng tạo ra ông già Noel lớn nhất thế giới xuất phát từ mong muốn tạo sự khác biệt cho Águeda. Đây là một phần trong dự án rộng lớn hơn nhằm quảng bá du lịch và văn hóa địa phương.

"Ông già Noel không chỉ là điểm tham quan đơn thuần. Đây là biểu tượng cho sức sáng tạo và nguồn năng lượng mà thành phố Águeda đặt vào mọi hoạt động", Thị trưởng Jorge Almeida nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến tương tự. Mục tiêu nhằm thúc đẩy thương mại, du lịch địa phương cũng như tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh kỷ lục "khổng lồ", du khách đến Văn phòng Du lịch Águeda còn có thể chiêm ngưỡng ông già Noel nhỏ nhất thế giới. Đây là tác phẩm điêu khắc nano của nghệ sĩ người Anh Willard Wigan, nằm vừa vặn trong một lỗ kim chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi.

Hình ảnh những chiếc ô trắng ngập tràn ánh sáng, vốn là biểu tượng của thành phố Águeda (vùng Aveiro), đã chính thức trở lại để chào đón dịp Giáng sinh năm nay.

Khu vực đường ô dù tại đây từng được chuyên trang CNN Travel bình chọn là một trong những con đường Giáng sinh đẹp nhất thế giới.

Thảo Vân (Theo The Portugal News, Center Of Portugal)