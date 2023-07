Thành phố Mỹ phủ sơn chống nóng vỉa hè

Phoenix, một trong những thành phố nóng nhất ở Mỹ, đang phủ sơn chống nóng ở nhiều vỉa hè để đối phó với nắng gắt.

Các công nhân phun sơn làm mát vỉa hè. Ảnh: The State Press

Ngày 15/7 đánh dấu ngày thứ 16 liên tục nhiệt độ ở ngưỡng từ 43,3 độ C trở lên trong mùa hè năm nay tại thành phố Arizona. Tính đến nay, nhiệt độ trung bình tháng 7 ở đây là 45 độ C. Nhà chức trách thành phố Phoenix đang tìm cách giảm bớt nhiệt độ thông qua thay đổi diện mạo vỉa hè, Yahoo hôm 16/7 đưa tin.

Chương trình làm mát vỉa hè của thành phố giống như bôi kem chống nắng cho mặt đường. Về cơ bản, thành phố phủ lớp sơn sáng màu lên vỉa hè hiện nay, giúp phản chiếu ánh sáng Mặt Trời và hấp thụ ít nhiệt hơn. Kết quả là bề mặt vỉa hè mát hơn đường nhựa thông thường. Vào buổi trưa, khi ánh nắng Mặt Trời chói chang nhất, nhiệt độ bề mặt vỉa hè mát hơn trung bình 5,8 – 6,6 độ C so với đường nhựa.

Nhà chức trách thành phố hy vọng biện pháp trên có thể giúp giảm bớt hiệu ứng "đảo nhiệt", trong đó nhiệt lượng do các bề mặt cứng hấp thụ vào ban ngày được giải phóng vào ban đêm. Vào ban đêm, nhiệt độ không khí ở độ cao 2 m trên vỉa hè phủ sơn thấp hơn 0,2 độ C so với đường nhựa chưa qua xử lý. Đây là dự án quan trọng nhằm duy trì thành phố giữa xu hướng nhiệt độ ngày càng cao.

Theo Stevens, cư dân địa phương có nhiều ý kiến trái ngược về việc phủ sơn vỉa hè. "Đó là một màu sắc khác biệt mà vài người thấy hài lòng còn người khác thì không. Nhưng mỗi khi chúng tôi bàn bạc về việc làm mát vỉa hè, tôi luôn nhận được câu hỏi: Khi nào đến lượt khu phố của tôi? Điều đó chứng tỏ có rất nhiều người quan tâm", Ryan Stevens, quản lý kỹ thuật, chia sẻ.

Hiện nay, thành phố Phoenix đã phủ sơn làm mát khoảng 160 km vỉa hè và dự kiến tăng lên 190 km vào cuối năm nay.

An Khang (Theo Yahoo)