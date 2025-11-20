Thành phố Mỹ muốn cấm pickleball vì ồn ào

Thành phố Carmel ở bang California đang xem xét cấm vĩnh viễn pickleball, sau loạt khiếu nại về tiếng ồn kéo dài nhiều năm.

Cuộc bỏ phiếu nhằm xem xét lệnh cấm vĩnh viễn pickleball tại các sân bóng ở công viên Forest Hill được Hội đồng thành phố Carmel-by-the-Sea thuộc bang California nhất trí thông qua hồi đầu tháng, nhưng thông tin chỉ được truyền thông Mỹ công bố hôm 20/11.

Thành phố Carmel-by-the-Sea, còn gọi là Carmel, chỉ có một sân pickleball công cộng, nên đề xuất trên sẽ tương đương với lệnh cấm toàn thành phố. Các luật sư đang soạn thảo lệnh cấm toàn diện để hội đồng thành phố xem xét và bỏ phiếu trong thời gian tới.

Nỗ lực này được tiến hành sau nhiều năm người dân khiếu nại về những tiếng ồn giống như "tiếng nổ lách tách", phát ra khi bóng va chạm với vợt và mặt sân ở công viên. Giới chức thành phố hồi tháng trước ban hành lệnh cấm ngắn hạn, trong lúc hội đồng thành phố xem xét biện pháp lâu dài.

Người chơi pickleball ở San Francisco, Mỹ, hồi năm 2024. Ảnh: SF Gate

Cảnh sát trưởng Todd Trayer cho biết những người còn vào sân chơi để chơi pickleball sẽ bị nhắc nhở, chưa phải chịu hình thức xử phạt. "Chúng tôi sẽ giải thích quy định mới. Đây là cộng đồng tuyệt vời, hầu hết mọi người đều hiểu rõ những lo ngại về tiếng ồn hiện nay", ông nói, thêm rằng cảnh sát chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nào.

Kimberly Edwards, cư dân sống gần sân bóng, ủng hộ lệnh cấm vĩnh viễn pickleball vì cho rằng môn thể thao này quá ồn ào. "Tôi nghe thấy tiếng bóng, kể cả ở trong phòng ngủ và trong vườn, rất khó chịu. Ai không sống ở đó thì chẳng sao, nhưng với tôi thì đúng là vấn đề", bà nói.

Pickleball là môn thể thao phát triển nhanh nhất ở Mỹ, với gần 20 triệu người chơi, tăng 311% kể từ năm 2021.

Thành phố Carmel có diện tích 2,75 km2 và dân số hơn 3.200 người. Độ tuổi trung bình của người dân Carmel khá cao, khoảng 68,9 tuổi.

Đức Trung (Theo ABC News, SF Gate)