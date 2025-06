Thành phố Mỹ cho xe ủi chèn nát xe máy 'ma'

MỹThị trưởng New York công bố tiêu hủy hơn 100.000 phương tiện hai bánh bất hợp pháp bị thu giữ trong ba năm qua.

Cảnh sát New York cho xe ủi chèn nát xe máy 'ma' Video: USA Today

Ông Eric Adams thông báo rằng Sở Cảnh sát New York (NYPD) và Sở Vệ sinh New York (DSNY) đã thu giữ hơn 100.000 phương tiện bất hợp pháp như "xe ma" - những xe không thể truy xuất do biển số giả hoặc bị sửa đổi - cũng như các loại xe tay ga, xe đạp và xe địa hình (ATV) không đăng ký từ khi ông nhậm chức vào năm 2022.

Tại sự kiện, hàng trăm phương tiện hai bánh bất hợp pháp được đưa tới cơ sở của DSNY để tiêu hủy, đảm bảo chúng không thể quay trở lại đường phố New York hay sử dụng cho mục đích phạm tội.

"Khi nói đến an toàn công cộng, chúng tôi không chỉ thực thi luật pháp mà còn phá hủy chúng", Thị trưởng Adams phát biểu. "Xe máy và xe tay ga bất hợp pháp khiến người đi bộ hoảng sợ và được sử dụng trong các vụ cướp, nổ súng và các tội phạm khác".

Ủy viên NYPD Tisch nói: "Xe máy và xe ma không chỉ là vấn đề chất lượng cuộc sống - chúng là mối đe dọa an toàn công cộng. Chúng không đăng ký, không thể truy xuất và thường được sử dụng để tránh cảnh sát hoặc thực hiện các tội phạm khác".

Vào tháng 9/2024, ông Adams công bố lực lượng đặc nhiệm liên ngành mới với 15 sĩ quan NYPD được giao nhiệm vụ đặc biệt xử lý việc loại bỏ xe "ma" dưới sự chỉ đạo của DSNY.

Trong năm nay riêng DSNY loại bỏ hơn 7.600 xe "ma", và hơn 14.000 chiếc từ khi lực lượng bắt đầu hoạt động. Trong khi đó, hàng chục nghìn xe đã được NYPD xóa sổ khỏi đường phố New York.

Mỹ Anh (theo NYC)