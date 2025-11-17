Thành phố Mỹ chấn động vì đợt bắt bớ nhập cư mới

Đặc vụ biên phòng Mỹ mở chiến dịch truy quét nhập cư ở Charlotte, bắt hơn 80 người chỉ trong vài giờ, gây rúng động cư dân thành phố.

Gregory Bovino, quan chức Biên phòng Mỹ, ngày 16/11 thông báo các đặc vụ liên bang đã triển khai chiến dịch Mạng lưới Charlotte, bắt 81 người ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina trong khoảng 5 giờ vào ngày 15/11, ngày đầu tiên hoạt động tại thành phố này.

"Nhiều người bị bắt có tiền án tiền sự, vi phạm luật nhập cư", ông Bovino, từng chỉ huy các chiến dịch truy quét nhập cư tại Los Angeles và Chicago trước khi được điều đến Charlotte, cho biết.

Biên phòng Mỹ cùng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết cuộc truy quét diễn ra vì chính quyền địa phương từ chối phối hợp, khi bác bỏ gần 1.400 yêu cầu của ICE để giữ các nghi phạm thêm tối đa 48 giờ so với thời điểm họ đáng lẽ được thả.

Đặc vụ liên bang tra hỏi tình trạng nhập cư của người dân Charlotte, ngày 16/11. Ảnh: AFP

Thành phố Charlotte có hơn 900.000 dân, trong đó hơn 150.000 người sinh ra ở nước ngoài. Khi tiến hành chiến dịch truy quét, các đặc vụ liên bang bịt mặt xuất hiện trên khắp thành phố và các vùng ngoại ô, bắt người dân dọc theo các tuyến phố, bãi đậu xe, bên ngoài nhà hàng và nhiều nơi khác, thậm chí ở nhà thờ.

Chiến dịch truy quét mới gây rúng động khu vực, đánh dấu sự leo thang trong chính sách kiểm soát người nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hàng loạt doanh nghiệp đã phải đóng cửa vào cuối tuần, người dân tập trung trên đường phố biểu tình, nhiều người thổi còi để cảnh báo hàng xóm về sự hiện diện của các đặc vụ. Tại Camino, khu vực đông đúc người Latin ở Charlotte, nhiều người không rời nhà để đi học, đi làm hay khám bệnh vì quá sợ hãi.

Giới chức thành phố cho biết chiến dịch gây sợ hãi, bất ổn "không cần thiết", khiến những người "không có tiền án" bị bắt giam và kích động xô xát giữa người biểu tình với các đặc vụ liên bang.

Người dân đổ ra đường biểu tình chống bắt bớ nhập cư tại Charlotte, bang Bắc Carolina, ngày 15/11. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Charlotte Vi Lyles, đảng viên Dân chủ, và các ủy viên thành phố đã kêu gọi người dân tìm kiếm giúp đỡ từ Sở Cảnh sát Thành phố Charlotte và Hạt Mecklenburg, những đơn vị không tham gia vào các cuộc đột kích của giới chức liên bang.

Willy Aceituno, người Mỹ gốc Honduras 46 tuổi, đang trên đường đi làm vào ngày 15/11 thì thấy "rất nhiều người Latin đang bỏ chạy, đằng sau là các đặc vụ biên phòng truy đuổi".

Bản thân anh cũng bị các đặc vụ chặn lại hai lần. Trong lần chạm trán thứ hai, anh cho biết các đặc vụ đã đập vỡ kính xe, ép anh rời phương tiện và khống chế anh trên mặt đất.

"Tôi nói với họ: 'Tôi là công dân Mỹ''', Aceituno kể lại. Anh được thả sau khi xuất trình giấy tờ.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn, chủ yếu nhắm vào các thành phố do phe Dân chủ lãnh đạo. Ông Trump ngày 2/11 cho rằng những cuộc đột kích nhập cư vẫn chưa đủ mạnh, cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh truy quét trên toàn quốc.

Đức Trung (Theo Reuters, Guardian, CNN)