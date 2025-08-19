Thành phố miền trung Ukraine rung chuyển vì đòn tập kích của Nga

Trận tập kích ban đêm của Nga gây ra loạt vụ nổ làm rung chuyển thành phố Kremenchuk thuộc tỉnh miền trung Poltava của Ukraine.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đêm 18/8 phóng tổng cộng 270 máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 và phi cơ mồi bẫy, cùng 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 5 tên lửa hành trình Kh-101 nhằm vào lãnh thổ nước này.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 230 UAV, cùng 4 quả Kh-101 và hai tên lửa Iskander-M. 4 tên lửa và 40 UAV đánh trúng 16 địa điểm, mảnh vỡ rơi trúng ba vị trí", cơ quan này cho hay.

Thành phố miền trung Ukraine rung chuyển vì Nga tập kích Đám cháy được cho là tại thành phố Kremenchuk, tỉnh Poltava, sau vụ tập kích ngày 18/8. Video: Lost Armour

Vitalii Maletsky, thị trưởng thành phố Kremenchuk ở tỉnh Poltava, miền trung Ukraine, cho biết lực lượng Nga đã nhắm vào hạ tầng năng lượng và giao thông ở đây và dẫn tới hàng chục vụ nổ làm rung chuyển thành phố.

Tỉnh trưởng Poltava Volodymyr Kohut thêm rằng nhiều tòa nhà hành chính thuộc một cơ sở năng lượng tại tỉnh đã bị phá hủy, không có thương vong liên quan. Tại quận Lubny, gần 1.500 hộ dân và 119 hộ kinh doanh bị mất điện sau cuộc tập kích.

Các trang tin có liên hệ với quân đội Nga hôm nay công bố video do người dân Kremenchuk quay, cho thấy đám cháy dữ dội ở thành phố. Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, nhận định cơ sở bị tấn công là nhà máy lọc dầu Kremenchuk.

Nhà máy lọc dầu Kremenchuk là doanh nghiệp sản xuất chế phẩm dầu mỏ lớn nhất tại Ukraine. Cơ sở này từng nhiều lần bị Nga tấn công kể từ đầu chiến sự và bị hư hỏng nặng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Andrey Bocharov, tỉnh trưởng tỉnh Volgograd của Nga, cùng ngày thông báo Ukraine mở đợt tập kích UAV nhằm vào nước này, gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu và nóc một bệnh viện.

"Đây là vụ tập kích UAV với quy mô rất lớn. Lính cứu hỏa đang cố gắng khống chế và dập tắt đám cháy. Không có thương vong liên quan", ông Bocharov cho biết. Truyền thông Nga đưa tin đám cháy tại nhà máy lọc dầu ở Volgograd đã được dập tắt sau vài giờ.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine trước đó tuyên bố UAV nước này đã tập kích một trạm bơm tại tỉnh Tambov của Nga, gây ra hỏa hoạn và khiến đường ống dẫn dầu Druzhba ngừng hoạt động. Budapest chỉ trích Kiev vì vụ tập kích khiến nguồn cung dầu cho Hungary bị cắt đứt, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của nước này.

Vị trí thành phố Kremenchuk. Đồ họa: RYV

Trận tập kích diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu tại Washington. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Nga và Ukraine thường xuyên tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có các cơ sở năng lượng. Hai bên nhiều lần cáo buộc nhau tấn công hạ tầng dân sự, đồng thời khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của đối phương.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, AP)