Thành phố lắp máy lọc không khí ngoài đường

Trong bối cảnh chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu, vượt 190, Jaipur tiến hành lắp máy lọc không khí ngoài trời vào đêm 12-13/11 và triển khai hoạt động hôm 15/11. Các máy lọc không khí có dạng tháp cao khoảng 8 m, được đặt tại khu vực giao thông trọng điểm như vòng xoay Jawahar và đường Tonk nhằm tối đa hóa hiệu quả. Tháp lọc sử dụng Hệ thống giảm bụi mịn (PAMARES) với khả năng xử lý tới một triệu m3 không khí mỗi giờ.

Video về máy lọc không khí gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Video do tài khoản Indian Tech & Infra đăng trên mạng xã hội X hôm 13/11, giới thiệu Jaipur là thành phố Ấn Độ đầu tiên lắp máy lọc không khí ngoài đường, đến nay thu hút 3,7 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên, giải pháp mới gây ra một cuộc tranh cãi sôi nổi. Một số người mỉa mai về tính thiết thực và hiệu quả với những bình luận như "tôi đã lắp máy lọc nước dưới Ấn Độ Dương" hay "dùng điều hòa không khí trên dãy Himalaya".

Nhiều ý kiến cho rằng máy lọc trông kỳ quặc và chỉ có tác dụng hạn chế trong môi trường mở, không thể xử lý những nguồn ô nhiễm cốt lõi như bụi đường, khí thải xe cộ và chất thải công nghiệp. Họ cho rằng thành phố nên ưu tiên các biện pháp dài hạn, đặc biệt là trồng cây diện rộng, thay vì giải pháp mang tính hình thức.

Máy lọc không khí tại thành phố Jaipur. Ảnh: Bhagirath

Chính quyền thành phố Jaipur đang thực hiện các chiến dịch thông tin nhằm giải thích cho người dân về vai trò, cách hoạt động của máy lọc không khí. Người dân được khuyến khích áp dụng những biện pháp bổ sung như giảm khí thải từ phương tiện giao thông và tránh đốt rác ngoài trời. Nhà chức trách kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí tổng thể.

Hệ thống tháp lọc không khí sẽ được theo dõi liên tục về hiệu suất và tác động đến chất lượng không khí. Các nhà chức trách dự kiến đánh giá hiệu suất bằng cảm biến AQI và phân tích dữ liệu. Dựa vào kết quả, họ có thể lắp đặt nhiều tháp lọc hơn trên khắp thành phố.

