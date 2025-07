Thành phố không có tai nạn chết người trong suốt một năm

Phần LanTừ tháng 7/2024, Helsinki không ghi nhận tai nạn giao thông dẫn đến chết người, với số vụ thương tích cũng giảm mạnh.

Helsinki vừa đạt cột mốc quan trọng khi không có tai nạn giao thông tử vong nào trong suốt 12 tháng. Thông tin được xác nhận bởi các quan chức của thành phố với tờ YLE của Phần Lan.

Thành công này không đến từ một sự thay đổi chính sách lớn nào mà là kết quả của một loạt các điều chỉnh nhỏ nhưng hiệu quả.

Đầu năm nay, Helsinki hạ giới hạn tốc độ gần các trường học xuống còn 30 km/h. Hiện hơn một nửa số tuyến đường trong thành phố áp dụng giới hạn tốc độ này. Theo YLE, cách đây 50 năm, các con đường này có giới hạn tốc độ là 50 km/h.

Người đi bộ đang sang đường tại một ngã tư ở Helsinki, nơi đường tàu điện đan xen. Ảnh: Jussi Hellsten

Không chỉ giới hạn tốc độ được điều chỉnh. Hạ tầng cho người đi xe đạp và người đi bộ được cải thiện đáng kể. Hệ thống giám sát giao thông tự động (các camera bắn tốc độ và vượt đèn đỏ) cũng được bổ sung. Cùng với đó là sự tăng cường của cảnh sát tuần tra, hệ thống giao thông công cộng mạnh mẽ và công nghệ an toàn hiện đại trên ôtô.

Số ca tử vong không phải là chỉ số duy nhất giảm. Số vụ thương tích liên quan đến giao thông ở Helsinki cũng giảm mạnh từ gần 1.000 vụ mỗi năm vào những năm 1980 xuống chỉ còn 277 vụ trong năm qua.

Chiến lược an toàn giao thông hiện tại của Helsinki, bao gồm giai đoạn 2022–2026, đang gần hoàn thành. Chiến lược này tập trung vào việc cải thiện an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên, người đi bộ và người đi xe đạp bằng cách sử dụng vạch qua đường an toàn hơn và thiết kế giao lộ thông minh hơn.

Phần lớn kế hoạch được xây dựng dựa trên dữ liệu, được hỗ trợ bởi các công cụ giám sát giao thông được cải tiến.

Giáo dục về giao thông cũng được cải thiện, với trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người trên đường - cả người lái ôtô, người đi xe đạp và người đi bộ.

Để so sánh tình trạng giao thông ở Phần Lan với Mỹ, trang Motor1 của Mỹ đưa ra con số năm 2023 có hơn 40.000 người tử vong do các vụ tai nạn giao thông tại Mỹ. Dữ liệu hàng năm từ Viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho thấy tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông có xu hướng giảm kể từ những năm 1970, với tỷ lệ tử vong chạm đáy vào năm 2014, với 10,3 người tử vong trên 100.000 người. Từ đó, con số tăng lên mức cao nhất là 13 người tử vong trên 100.000 người vào năm 2021, và giảm xuống còn 12,2 người vào năm 2023.

Năm 2014, thành phố New York ban hành Vision Zero, với một loạt chính sách được thiết kế để giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông. Những chính sách này dường như đã phát huy hiệu quả, với số ca tử vong giảm dần đều trong thành phố cho đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát, khi số ca tử vong tăng đột biến. Thời Covid-19, đường phố vắng vẻ tạo điều kiện cho nhiều xe chạy quá tốc độ, tài xế chủ quan, dẫn tới các tai nạn nghiêm trọng.

Năm 2024, có 251 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông tại New York. Tuy nhiên, năm 2025 là năm có số người chết vì tai nạn giao thông thấp nhất trong khu vực đô thị, chỉ với 87 trường hợp.

Mỹ Anh