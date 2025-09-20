Thành phố Đức dùng ôtô ghi hình xe đỗ sai luật thay cảnh sát

Heidelberg là thành phố đầu tiên ở Đức thử nghiệm công nghệ mới: ôtô trang bị máy quét tự động ghi nhận hành vi đỗ xe sai luật.

Việc ai đó có vé đỗ xe hết hạn hoặc đỗ xe trong bãi đỗ của cư dân mà không có giấy phép hợp lệ thường do nhân viên thực thi pháp luật của thành phố ghi vé phạt. Nhưng trong tương lai, công nghệ thông minh sẽ được triển khai thay vì sự có mặt của cảnh sát.

Baden-Württemberg là bang đầu tiên của Đức cho phép sử dụng hệ thống quét xe để chống vi phạm đỗ xe. Là một phần của dự án thí điểm, Heidelberg hiện là đô thị đầu tiên áp dụng hệ thống này.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Đức (BMV), các xe được lắp đặt camera trên nóc, cho phép quét biển số xe đang đỗ khi xe chạy qua. Sau đó, biển số xe sẽ được so sánh với cơ sở dữ liệu.

Ôtô trang bị hệ thống nhận diện xe đỗ sai luật ở Heidelberg. Ảnh: BMV

Xe quét có thể kiểm tra xem tài xế đã mua vé đỗ xe cho chỗ đỗ xe trả phí hay có giấy phép đỗ xe thường trú hay chưa. Xe cũng có thể phát hiện các phương tiện đỗ trái phép, như phương tiện đỗ trên đường dành cho xe đạp và làn đường dành cho xe buýt cũng có thể bị kiểm tra.

Đến nay, ở các thành phố phía tây nam bang, các nhân viên thực thi pháp luật thành phố sẽ đi kiểm tra việc đỗ xe. Tùy thuộc vào thành phố, họ đi bộ, đi xe đạp hoặc bằng ôtô công vụ. Ví dụ, tại Mannheim, khoảng 55 nhân viên toàn thời gian được triển khai cho mục đích này; ở Freiburg là 29 nhân viên. Ở Heidelberg, có khoảng 30 nhân viên, và tại Waldshut-Tiengen, có 4 nhân viên. Theo BMV, các xe quét này nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên thành phố, chứ không phải thay thế.

Trong thời gian thí điểm, sẽ không có vé phạt được cấp dựa trên dữ liệu xe quét. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để đánh giá nội bộ về công nghệ và quy trình. Đợt đánh giá đầu tiên về dự án tại Heidelberg dự kiến diễn ra vào quý đầu tiên của năm 2026. Sau đó, thành phố có thể quyết định việc sử dụng lâu dài các xe quét hay không.

Theo quan điểm của BMV, lợi ích chính của công nghệ là hiệu quả. "Một người có thể kiểm tra tới 1.000 xe mỗi giờ bằng một chiếc xe quét, so với chỉ khoảng 50 xe khi đi bộ", một đại diện bộ cho biết.

Sau thử nghiệm ban đầu tại bãi đỗ xe của Đại học Hohenheim gần Stuttgart, BMV chỉ ra hiệu quả: với xe quét, có thể kiểm tra tất cả 1.237 chỗ đậu xe ba lần trong vòng 75 phút. Khoảng 40 trường hợp nghi ngờ vi phạm đã được phát hiện trong một lần. Bộ cho biết một cuộc tuần tra đi bộ sẽ mất 7 giờ cho cùng số lần kiểm tra đó.

Một số thành phố khác cũng chuẩn bị cho hoạt động thử nghiệm tương tự, như Mannheim và Freiburg.

Cũng theo BMV, máy quét sẽ chụp ảnh xe đang đỗ, biển số xe, vị trí và thời gian kiểm tra. Dữ liệu từ những xe đỗ sai quy định sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình xử phạt và sau đó bị xóa. Dữ liệu từ những xe đỗ đúng quy định sẽ bị xóa ngay lập tức. Nếu hệ thống phát hiện người đi bộ, họ sẽ tự động được làm mờ. Khi xe quét hoạt động, xe sẽ được gắn biển báo và dấu hiệu nhận diện rõ ràng.

Công nghệ này đã được sử dụng ở Pháp và Hà Lan, cùng nhiều nơi khác. Đại diện của BMV cho biết phản hồi từ các quốc gia này là tích cực. Ví dụ, tại Amsterdam, chi phí thực thi quy định về chỗ đỗ xe đã giảm một nửa. Hà Lan cũng được biết rằng công nghệ này giúp lực lượng an ninh ít bị đối xử thù địch hơn.

Mỹ Anh (theo Focus)