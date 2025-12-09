'Thành phố' của người vô gia cư dưới lòng Las Vegas

"Thành phố dưới lòng đất" này còn được gọi là "Mole" (chuột chũi - loài sống dưới lòng đất). Thực chất, "thành phố" này là hệ thống đường hầm thoát lũ của Las Vegas, bao phủ hàng trăm km dưới lòng đất thông qua những lối vào (ảnh). Khoảng 1.500 người đang sống trong thế giới tối tăm này.

Khi dự báo thời tiết nói sắp có mưa lớn, cư dân trong đường hầm lại đem đồ đạc chắn lối vào. Đó là cách họ ngăn nước vào vì đường hầm có thể ngập chỉ trong vài phút. Trước đây, nhiều người đã chết đuối trong này.