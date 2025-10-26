Naples là thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới theo xếp hạng của Taste Atlas, các món nhất định phải thử tại đây gồm pizza Margherita, gnocchi và bánh ngọt sfogliatella.

Theo cập nhật đến ngày 25/10 của website ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas, Naples, Italy, là thành phố được nhiều chuyên gia và thực khách bình chọn "có ẩm thực ngon nhất thế giới". Điểm đến đạt 5/5 sao và là thành phố duy nhất đạt số điểm tuyệt đối này.

Du lịch ẩm thực ngày càng phổ biến, dẫn đến các hoạt động như tour ẩm thực và lớp học nấu ăn, vừa mang đến kiến thức văn hóa vừa là cách hỗ trợ nền kinh tế địa phương. Đối với nhiều du khách, việc thưởng thức các món ăn bản địa là một phần quan trọng để kết nối với cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Bánh sfogliatella - món nhất định phải thử khi đến Naples. Ảnh: Trend hunter

Các chuyên gia liệt kê pizza margherita, mì ống gnocchi và sfogliatella - một loại bánh ngọt hình vỏ sò với nhân kem là những thứ nhất định phải thử khi đến thành phố cảng Naples.

Truyền thống ẩm thực của Naples gắn liền với lịch sử thành phố cảng cổ kính, với nền ẩm thực chịu ảnh hưởng của Hy Lạp, La Mã và các nền văn hóa khác, cùng bề dày lịch sử khi là thủ đô của Vương quốc Two Sicilia.

Sự pha trộn giữa các nền văn hóa này thể hiện rõ qua những món ăn, từ những công thức nấu ăn cầu kỳ của giới quý tộc đến những món ăn đường phố tinh tế được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc địa phương như cà chua đất núi lửa và hải sản.

Pizza margherita gồm sốt cà chua và phô mai. Ảnh: Cooking Italians

Theo Secret Food Tours, văn hóa ẩm thực Naples là sự phản ánh sống động lịch sử của thành phố, bởi mỗi nền văn hóa đều để lại dấu ấn riêng trong ẩm thực, tạo nên một sự pha trộn độc đáo vừa giàu giá trị lịch sử vừa đậm đà hương vị.

Ngoài ra còn có rất nhiều món ngọt ngon để lựa chọn, bao gồm bánh quy tarallo, bánh babà al rum ngâm rượu rum, bánh struffoli chiên phủ mật ong và bánh torta caprese chocolate hạnh nhân.

Các đặc sản địa phương khác bao gồm bánh graffe napoletane chiên giòn giống bánh donut và fiocchi di neve, những chiếc bánh ngọt hình bông tuyết với nhân là hỗn hợp ricotta, kem tươi và mascarpone nhẹ và mịn.

Naples là thành phố cảng, nằm ở miền nam Italy. Ảnh: Hotels

Naples không phải là thành phố duy nhất của Italy vào danh sách này, Milan giành vị trí thứ hai và Bologna giành vị trí thứ ba. Milan nổi tiếng với các món ăn như risotto alla Milanese và panettone, trong khi Bologna được coi là nơi khai sinh ra nước sốt ragù.

Danh sách các điểm đến được lựa chọn từ hơn 17.000 thành phố trên thế giới, dựa trên điểm đánh giá trung bình cao nhất cho các món ăn địa phương được phục vụ phổ biến nhất tại đây.

Việt Nam có ba thành phố vào top 100 gồm Huế (thứ 35) với điểm trung bình ẩm thực đạt 4,53/5 sao. Hà Nội xếp thứ 40, điểm trung bình đạt 4,5 và TP HCM xếp thứ 56, điểm trung bình đạt 4,45.

Anh Minh (Theo DM)