Thanh niên xăm trổ đánh tới tấp phụ nữ ở chung cư

Hà NộiTại sảnh thang máy chung cư, nam thanh niên 31 tuổi xông vào đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái, ngay trước mặt người khác và nhiều trẻ em.

Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt cho biết đã triệu tập nam thanh niên 31 tuổi để làm rõ các hành vi liên quan.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ video

Khoảng 22h30 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội, một thanh niên xăm trổ từ phía sau đi lên vỗ vai người phụ nữ mặc áo đen. Khi cô vừa quay lại giải thích, anh ta lập tức đấm hai phát vào mặt.

Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, gã này tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 phát vào vùng mặt, đầu. Khi có bảo vệ chạy đến can ngăn, nam thanh niên vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.

Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.

Nạn nhân 28 tuổi đến công an phường trình báo và tới bệnh viện điều trị sức khỏe.

Phạm Dự