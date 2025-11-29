Nam thanh niên 23 tuổi tử vong trong căn nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn ở xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ).

Gần 11h ngày 29/11, người dân trong hẻm đường Nguyễn Văn Bứa, xã Nhuận Đức, nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà cấp bốn.

Ngôi nhà đổ sụp sau tiếng nổ, bốc cháy. Ảnh: Minh Bằng

Ngôi nhà đổ sập, lửa bùng lên bên trong. Hàng xóm chạy đến dập tắt. Khi kiểm tra, họ phát hiện thi thể nam thanh niên văng thành nhiều mảnh, cháy đen. Trong nhà có bình gas còn nguyên vẹn.

Thanh niên tử vong sau tiếng nổ ở TP HCM Camera hộ dân gần ngôi nhà xảy ra nổ ghi nhận âm thanh lớn, rung chuyển tường lúc xảy ra sự việc.

Camera của một hộ dân cách hiện trường khoảng 50 m ghi lại tiếng nổ lớn, vách tôn rung chuyển. Đại diện UBND xã Nhuận Đức cho biết thời điểm sự cố chỉ có nam thanh niên ở trong nhà. Nạn nhân học hết lớp 12 và làm công việc tự do.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hồ Đinh