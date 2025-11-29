Thanh niên tử vong sau tiếng nổ ở TP HCM

Gần 11h ngày 29/11, người dân trong hẻm đường Nguyễn Văn Bứa, xã Nhuận Đức, nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà cấp bốn.
Ngôi nhà đổ sập, lửa bùng lên bên trong. Hàng xóm chạy đến dập tắt. Khi kiểm tra, họ phát hiện thi thể nam thanh niên văng thành nhiều mảnh, cháy đen. Trong nhà có bình gas còn nguyên vẹn.
Camera của một hộ dân cách hiện trường khoảng 50 m ghi lại tiếng nổ lớn, vách tôn rung chuyển. Đại diện UBND xã Nhuận Đức cho biết thời điểm sự cố chỉ có nam thanh niên ở trong nhà. Nạn nhân học hết lớp 12 và làm công việc tự do.
Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hồ Đinh