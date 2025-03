Thanh niên trốn nhập ngũ bị phạt hơn 62 triệu đồng

Nghệ AnNam thanh niên ở huyện Hưng Nguyên bị phạt 62,5 triệu đồng vì trốn nghĩa vụ quân sự, ra nước ngoài trước lễ giao nhận quân hai ngày.

Quyết định xử phạt hành chính đối với thanh niên 19 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, do Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký, công bố ngày 31/3. Ngoài nộp phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, thanh niên này khám sức khỏe từ cấp xã đến huyện và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 2025, được Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên phát lệnh gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, đến ngày 14/2 khi chính quyền tổ chức lễ giao, nhận quân, anh này vắng mặt, nhà chức trách gọi điện thoại song không được.

Thanh niên Nghệ An tại buổi lễ giao nhận quân ngày 14/2. Ảnh: Kim Oanh

Lãnh đạo xã Hưng Yên Nam cho biết làm việc với chính quyền, người thân trình bày anh này đã xuất cảnh ra nước ngoài theo diện tự túc trước hai ngày diễn ra lễ giao nhận quân. "Lúc biết tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thanh niên tỏ ra rất vui vẻ, đã đến trụ sở xã nhận quyết định và quân tư trang", lãnh đạo xã nói.

Nhà chức trách đã lập biên bản, yêu cầu người thân gọi nam thanh niên về nhập ngũ.

Năm 2025, Nghệ An được giao tuyển 3.200 quân nhân. Huyện Hưng Nguyên nhận chỉ tiêu 138 người cho cả hai khối quân đội và công an. Các huyện thị trong tỉnh tổ chức lễ giao quân hôm 14/2.

Đức Hùng