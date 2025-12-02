Thanh niên thiệt mạng khi leo vào chuồng sư tử

BrazilThanh niên 19 tuổi bị sư tử tấn công trước mặt nhiều du khách, sau khi trèo qua tường rào để vào chuồng của con vật này.

Chính quyền thành phố Joao Pessoa, Brazil, cho biết Gerson de Melo Machado, 19 tuổi, cuối tuần trước cố tình leo vào chuồng nuôi nhốt sư tử tại vườn thú Arruda Camara. Người này trèo qua bức tường bảo vệ cao hơn 6 m, leo qua một cái cây cạnh đó và nhảy vào chuồng sư tử.

Sư tử cái Leona, khi đó đang nằm trong chuồng, đã phát hiện ra Machado và lao thẳng tới phía thanh niên này, lôi anh xuống đất và cắn chết. Vụ tấn công xảy ra trước mặt nhiều du khách trong vườn thú lúc đó, khiến nhiều người hoảng sợ.

Vườn thú Arruda Camara nói đây là sự việc vô cùng đáng tiếc và đã dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Gerson de Melo Machado khi leo vào chuồng sư tử trong vườn thú ở Joao Pessoa, Brazil hôm 30/11. Ảnh: NBC

Nhân viên thú y Thiago Nery cho biết các hệ thống bảo vệ quanh chuồng sư tử rất đảm bảo, nhưng hành động của thanh niên Machado là điều không thể lường trước, nằm ngoài mọi kịch bản trong quy trình hoạt động của vườn thú.

Vườn thú Arruda Camara cũng bác bỏ khả năng an tử sư tử Leona sau vụ tấn công. Vườn thú khẳng định con vật này trước nay không có biểu hiện hung hăng nào cho tới khi Machado leo vào chuồng.

Cố vấn bảo vệ trẻ em Veronica Oliveira, người đã đồng hành cùng Machado trong 8 năm trong chương trình chăm sóc trẻ em của thành phố, cho hay thanh niên này bị coi là có vấn đề trong hành vi, trong khi mẹ và ông bà của anh mắc chứng tâm thần phân liệt.

Oliveira cho biết thanh niên này mơ ước trở thành người thuần hóa sư tử và từng cố leo lên một chiếc máy bay mà anh cho rằng sẽ khởi hành tới châu Phi.

Ngọc Ánh (Theo AFP)