Thanh niên phóng hỏa, giết 9 người nhà vợ

CampuchiaNghi phạm Soben Minea phóng hỏa ngôi nhà của gia đình vợ ở tỉnh Kampong Cham, khiến 8 người thiệt mạng và ra tay sát hại thêm một người.

Chính quyền tỉnh Kampong Cham cho biết nghi phạm Soben Minea, 21 tuổi, rạng sáng 23/11 phóng hỏa ngôi nhà của gia đình vợ ở làng Pon, xã Tuol Sambuor, huyện Stung Trang. Đám cháy khiến 8 nạn nhân, gồm 7 phụ nữ và một nam giới, thiệt mạng. Nạn nhân thứ chín được tìm thấy tử vong cách ngôi nhà bị phóng hỏa khoảng 100 m.

Toàn bộ nạn nhân đều là họ hàng bên vợ của Minea.

Nghi phạm Soben Minea. Ảnh: Khmer Times

Cảnh sát truy lùng và bắt được Minea ngay trong sáng cùng ngày. Nghi phạm có vẻ không ổn định về tinh thần, nhưng xét nghiệm nước tiểu cho thấy người này không có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Theo các điều tra viên, Minea khai nhận rằng hắn quyết định ra tay với mẹ, anh và các cháu của vợ sau những cuộc cãi vã liên miên với bạn đời.

Giới chức mô tả vụ giết người là hành vi bạo lực gia đình cực đoan, cướp đi sinh mạng của gần như cả một đại gia đình. Chính quyền tỉnh gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và lên án hành vi của Minea là "tàn bạo, không thể tha thứ".

Cảnh sát và công tố viên đang tiếp tục giám định pháp y và thẩm vấn, đánh giá trạng thái tinh thần của nghi phạm. Chính quyền kêu gọi công chúng và truyền thông theo sát những thông tin đã được kiểm chứng.

Ngọc Ánh (Theo Khmer Times)