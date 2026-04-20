Thanh niên ở TP HCM trúng Jackpot gần 80 tỷ đồng

Một thanh niên làm văn phòng tại TP HCM vừa trúng Jackpot trị giá gần 80 tỷ đồng, nhận về khoảng 71 tỷ sau khi trừ thuế.

Ngày 20/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot trị giá hơn 79,26 tỷ đồng cho anh Đ.Đ.D. Khách hàng may mắn này giới thiệu là một Gen Z, đang làm việc và sinh sống tại TP HCM.

Nam thanh niên cho biết mua tấm vé trúng thưởng qua kênh phân phối điện thoại Vietlott hợp tác với nhà mạng Viettel. Anh đã chọn dãy số theo ngày sinh nhật và 2 số thường xuất hiện trong các giải thưởng theo thống kê trên ứng dụng.

Anh D (đeo mặt nạ) trúng giải xổ số gần 80 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Khi nhận được tin nhắn báo trúng Jackpot trên điện thoại, Gen Z này không tin và phải nhờ mẹ kiểm tra thông tin trên báo.

Sau khi đọc được tin có vé trúng thưởng gần 80 tỷ đồng tối hôm 10/4, anh mới đăng nhập lại vào ứng dụng củaVietlott và cũng được xác nhận mình là người trúng thưởng. "Khi chắc chắn thông tin, gia đình tôi đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc", anh chia sẻ.

Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, Gen Z này nhận về khoảng 71 tỷ đồng. Anh cho biết có thể gửi ngân hàng 6-12 tháng, sau đó nghĩ cách sử dụng số tiền rất lớn này cho hợp lý.

Sau khoảng 9 năm kinh doanh, Vietlott đã trả thưởng cho khách hàng gần 1 tỷ USD. Mức này tương đương trên 2.800 tỷ đồng mỗi năm. Đến nay, hệ thống phân phối của Vietlott hơn 6.620 thiết bị đầu cuối để bán vé trực tiếp và 4 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng qua điện thoại.

Theo kế hoạch mới công bố, 2026 là năm đầu tiên hãng xổ số điện toán đặt mục tiêu doanh thu trên 10.000 tỷ đồng kể từ 2016. Mục tiêu này tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng, gấp 9 lần 10 năm trước.

Kênh bán vé qua điện thoại dự kiến đóng góp 6.030 tỷ đồng, chiếm hơn 55%. Khoảng 4.760 tỷ đồng đến từ kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối (máy bán vé), còn lại số ít là doanh thu tài chính.

Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện sở hữu 100% vốn. Công ty hiện có 7 sản phẩm xổ số tự chọn theo ma trận, dãy số và quay số nhanh.

Anh Tú