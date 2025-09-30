Sau 9 năm luyện tập, thanh niên Nhật 22 tuổi chạy 100 m bằng 4 chi trong chưa đầy 15 giây, phá kỷ lục Guinness Thế giới.

Trên sân vận động Doradora ở Yonago, tỉnh Tottori, ngày 24/9, Ryusei Yonee, 22 tuổi, đã thực hiện màn chạy 100 m bằng 4 chi trong thời gian 14,55 giây. Thành tích này đã phá kỷ lục Guinness thế giới, vượt qua kỷ lục 15,66 giây được thiết lập tại Mỹ năm 2022, NHK đưa tin ngày 29/9.

Theo Guinness, kỷ lục chạy 4 chi nhanh nhất đặc biệt được quan tâm ở Nhật Bản, khi được Kenichi Ito thiết lập lần đầu tiên với thành tích 18,58 giây hồi cuối năm 2008.

Thanh niên Nhật lập kỷ lục chạy 4 chi nhanh nhất thế giới Ryusei Yonee phá kỷ lục chạy 4 chi nhanh nhất thế giới ở tỉnh Tottori, Nhật Bản, ngày 24/9. Video: Guinness

Từ nhỏ, Yonee đã tỏ hứng thú với khả năng thể chất của các loài động vật hoang dã, thường xuyên trèo cây, đi bằng 4 chi. Sau khi giáo viên cấp 2 nói động vật 4 chân có thể chạy nhanh hơn, Yonee đã tự nhủ mình có thể là người chạy bằng 4 chi nhanh nhất.

Anh bắt đầu tập luyện chạy 4 chi và kiên trì gần 9 năm qua với mục tiêu chinh phục kỷ lục thế giới.

Để cải thiện kỹ thuật của bản thân, Ryusei đã quan sát nhiều loài động vật như chó, mèo, khỉ, đồng thời rèn luyện sức bền, tốc độ, tham khảo ý kiến chuyên môn từ các huấn luyện viên và bác sĩ thể thao.

Đại diện Sách Kỷ lục Guinness Thế giới trao chứng nhận cho Ryusei Yonee, ngày 24/9. Ảnh: Guinness

Sự kiện ở SVĐ Doradora thu hút 80 người tới cổ vũ. Đối với Yonee, một trong những điều quan trọng nhất là được ủng hộ.

"Tôi cảm thấy thể thao không chỉ là cuộc chơi của các VĐV mà còn là của tất cả mọi người có mặt tại điểm thi đấu", anh nói. "Sau khi phá kỷ lục, tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa, mục tiêu là dưới 13 giây".

