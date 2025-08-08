Thanh niên người Nga đánh CSGT bị tạm giữ

Khánh HòaKhafizov Artur, 19 tuổi, say xỉn gây tai nạn ở Nha Trang, khi trung tá CSGT đến hòa giải thì bị đấm vào mặt.

Ngày 8/8, Công an phường Nha Trang cho biết Khafizov Artur, quốc tịch Nga, trú tại khách sạn ở phường Nam Nha Trang, đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ hình sự về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Thanh niên người Nga bị đưa về trụ sở công an sau khi tấn công cán bộ CSGT ở Nha Trang. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo điều tra, trong ngày 6 đến rạng sáng 7/8, Khafizov Artur uống rượu bia, sau đó chạy xe máy chở một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) trên đường ven biển Trần Phú. Khi đến ngã ba giao với Tuệ Tĩnh, anh này tông vào xe máy của người phụ nữ 53 tuổi làm bà ngã xuống đường.

Sau tai nạn, người phụ nữ đi cùng Khafizov Artur bỏ chạy, còn anh ta bị người dân giữ lại, báo công an. Trung tá Ngô Tùng Giang, cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang, tới hòa giải vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định, khi ông Giang đang ghi nhận thương lượng giữa hai bên thì Khafizov Artur vòng từ phía sau, đấm vào mặt trung tá CSGT gây chảy máu miệng.

Anh ta sau đó bị CSGT và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Nam thanh niên quốc tịch Nga bị khống chế sau khi tấn công cán bộ CSGT. Ảnh: Hoàng Oanh

Bùi Toàn